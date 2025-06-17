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Axios: переговоры США и Ирана могут пройти на этой неделе

Ведомости

На этой неделе может состояться встреча спецпредставителя США Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи по вопросу ядерной сделки. Это предложение Белый дом обсуждает с Тегераном, сообщил портал Axios со ссылкой на источники, ознакомленные с ситуацией.

На переговорах также планируется обсудить возможное прекращение огня между Израилем и Ираном. По данным одного из источников, США могут передать Израилю противобункерные бомбы, чтобы уничтожить уранообогатительный завод в Фордо. Это ключевой рычаг давления, чтобы заставить Иран заключить с Вашингтоном ядерную сделку, пишет издание.

Как отмечено в публикации, встреча может стать решающей. Ее результаты покажут, будут ли США использовать дипломатические инструменты для заключения сделки и завершения конфликта Ирана и Израиля или применят военные способы борьбы.

16 июня газета The Jerusalem Post сообщала, что президент США Дональд Трамп намерен сделать Ирану «последнее предложение» по ядерной сделке. Тогда было известно, что оно будет основано на американском принципе нулевого обогащения урана и «может быть намного лучше», чем прошлые решения несогласий стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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