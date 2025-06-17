Axios: переговоры США и Ирана могут пройти на этой неделе

На переговорах также планируется обсудить возможное прекращение огня между Израилем и Ираном. По данным одного из источников, США могут передать Израилю противобункерные бомбы, чтобы уничтожить уранообогатительный завод в Фордо. Это ключевой рычаг давления, чтобы заставить Иран заключить с Вашингтоном ядерную сделку, пишет издание.