Axios: переговоры США и Ирана могут пройти на этой неделе
На этой неделе может состояться встреча спецпредставителя США Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи по вопросу ядерной сделки. Это предложение Белый дом обсуждает с Тегераном, сообщил портал Axios со ссылкой на источники, ознакомленные с ситуацией.
На переговорах также планируется обсудить возможное прекращение огня между Израилем и Ираном. По данным одного из источников, США могут передать Израилю противобункерные бомбы, чтобы уничтожить уранообогатительный завод в Фордо. Это ключевой рычаг давления, чтобы заставить Иран заключить с Вашингтоном ядерную сделку, пишет издание.
Как отмечено в публикации, встреча может стать решающей. Ее результаты покажут, будут ли США использовать дипломатические инструменты для заключения сделки и завершения конфликта Ирана и Израиля или применят военные способы борьбы.
16 июня газета The Jerusalem Post сообщала, что президент США Дональд Трамп намерен сделать Ирану «последнее предложение» по ядерной сделке. Тогда было известно, что оно будет основано на американском принципе нулевого обогащения урана и «может быть намного лучше», чем прошлые решения несогласий стран.