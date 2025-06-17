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Трамп заявил, что ждет полной капитуляции от Ирана

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает проводить переговоры с Ираном и ждет от государства полной капитуляции, сообщил телеканал Fox News.

«Если они хотят поговорить, они знают, как связаться со мной. Им следовало принять сделку, которая была на столе, – это спасло бы много жизней!» – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

17 июня портал Axios писал, что переговоры Ирана и США по ядерной сделке могут пройти на этой неделе. В публикации говорилось, что Вашингтон обсуждает с Тегераном встречу спецпредставителя США Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи. Ключевым рычагом давления Белого дома издание назвало противобункерные бомбы, которые страна может предоставить Израилю для атак на иранские ядерные объекты.

Трамп также опроверг высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что американский лидер уезжает с саммита G7 в Канаде заранее для работы над «перемирием» между Израилем и Ираном. Президент США объяснил, что его отъезд никак с этим не связан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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