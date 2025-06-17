Трамп заявил, что ждет полной капитуляции от Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает проводить переговоры с Ираном и ждет от государства полной капитуляции, сообщил телеканал Fox News.
«Если они хотят поговорить, они знают, как связаться со мной. Им следовало принять сделку, которая была на столе, – это спасло бы много жизней!» – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.
17 июня портал Axios писал, что переговоры Ирана и США по ядерной сделке могут пройти на этой неделе. В публикации говорилось, что Вашингтон обсуждает с Тегераном встречу спецпредставителя США Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи. Ключевым рычагом давления Белого дома издание назвало противобункерные бомбы, которые страна может предоставить Израилю для атак на иранские ядерные объекты.
Трамп также опроверг высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что американский лидер уезжает с саммита G7 в Канаде заранее для работы над «перемирием» между Израилем и Ираном. Президент США объяснил, что его отъезд никак с этим не связан.