Трамп заявил, что ждет полной капитуляции от Ирана

17 июня портал Axios писал, что переговоры Ирана и США по ядерной сделке могут пройти на этой неделе. В публикации говорилось, что Вашингтон обсуждает с Тегераном встречу спецпредставителя США Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи. Ключевым рычагом давления Белого дома издание назвало противобункерные бомбы, которые страна может предоставить Израилю для атак на иранские ядерные объекты.