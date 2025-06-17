Трамп опроверг данные об отъезде с саммита G7 из-за ситуации на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон ошибочно объяснил причину его досрочного отъезда с саммита G7 в Канаде. Французский лидер ранее предположил, что Трамп вернулся в Вашингтон для работы над «перемирием» между Израилем и Ираном.
«Неправда! Он не имеет никакого представления, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это определенно не связано с перемирием. Это гораздо больше, чем это. Так или иначе, Эммануэль всегда ошибается», – заявил Трамп.
До этого агентство Bloomberg сообщало о досрочном отъезде Трампа с саммита на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Эти обстоятельства породили предположения, что Вашингтон, возможно, может присоединиться к атакам Израиля.
Сообщалось, что на встрече лидеров G7 Трамп не добился прогресса в переговорах по торговле. Он подписал только двустороннюю декларацию с Великобританией.
Это не первый случай, когда Трамп покидает саммиты раньше срока. В 2018 г., во время предыдущей встречи G7 в Канаде, он отказался подписывать итоговое коммюнике после конфликта с тогдашним премьер-министром Джастином Трюдо и уехал досрочно, чтобы готовиться к встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Аналогично Трамп поступил и в 2019 г., отменив пресс-конференцию в конце саммита НАТО.