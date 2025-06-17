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Трамп опроверг данные об отъезде с саммита G7 из-за ситуации на Ближнем Востоке

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон ошибочно объяснил причину его досрочного отъезда с саммита G7 в Канаде. Французский лидер ранее предположил, что Трамп вернулся в Вашингтон для работы над «перемирием» между Израилем и Ираном.

«Неправда! Он не имеет никакого представления, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это определенно не связано с перемирием. Это гораздо больше, чем это. Так или иначе, Эммануэль всегда ошибается», – заявил Трамп.

До этого агентство Bloomberg сообщало о досрочном отъезде Трампа с саммита на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Эти обстоятельства породили предположения, что Вашингтон, возможно, может присоединиться к атакам Израиля.

Сообщалось, что на встрече лидеров G7 Трамп не добился прогресса в переговорах по торговле. Он подписал только двустороннюю декларацию с Великобританией.

Это не первый случай, когда Трамп покидает саммиты раньше срока. В 2018 г., во время предыдущей встречи G7 в Канаде, он отказался подписывать итоговое коммюнике после конфликта с тогдашним премьер-министром Джастином Трюдо и уехал досрочно, чтобы готовиться к встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Аналогично Трамп поступил и в 2019 г., отменив пресс-конференцию в конце саммита НАТО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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