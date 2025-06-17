Трамп опроверг данные об отъезде с саммита G7 из-за ситуации на Ближнем Востоке

Это не первый случай, когда Трамп покидает саммиты раньше срока. В 2018 г., во время предыдущей встречи G7 в Канаде, он отказался подписывать итоговое коммюнике после конфликта с тогдашним премьер-министром Джастином Трюдо и уехал досрочно, чтобы готовиться к встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Аналогично Трамп поступил и в 2019 г., отменив пресс-конференцию в конце саммита НАТО.