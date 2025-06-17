Трамп досрочно покинет саммит G7 на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп досрочно уедет с саммита G7 в Канаде, сославшись на обострение конфликта между Израилем и Ираном. Его решение усилило сомнения в способности США играть традиционную миротворческую роль, пишет Bloomberg.
Спешный отъезд американского лидера породил слухи о том, что США, возможно, готовятся присоединиться к атакам Израиля.
На саммите Трамп не достиг прогресса в торговых переговорах, подписав только декларацию с Великобританией. При этом его заявление о необходимости эвакуации Тегерана вызвало неоднозначную реакцию: министр обороны США заявил, что ядерное соглашение с Ираном еще возможно.
Bloomberg обращает внимание, что союзники все чаще сомневаются в надежности Трампа. Они стараются избегать конфронтации с ним, но параллельно укрепляют связи между собой, особенно в безопасности и торговле, на фоне снижения поддержки Украины со стороны США.
Это был не первый случай, когда Трамп внезапно покидал такое мероприятие. В последний раз, когда Канада принимала у себя G7 в 2018 г., Трамп отказался подписывать совместное коммюнике после конфликта с тогдашним премьер-министром Канады Джастином Трюдо и уехал раньше, чтобы подготовиться к встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Он сделал это снова в 2019 г., когда отменил пресс-конференцию в конце саммита НАТО. Это произошло после очередной стычки с Трюдо, которого засняли на видео, когда он шутил о Трампе.