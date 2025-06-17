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Трамп досрочно покинет саммит G7 на фоне эскалации на Ближнем Востоке

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Президент США Дональд Трамп досрочно уедет с саммита G7 в Канаде, сославшись на обострение конфликта между Израилем и Ираном. Его решение усилило сомнения в способности США играть традиционную миротворческую роль, пишет Bloomberg.

Спешный отъезд американского лидера породил слухи о том, что США, возможно, готовятся присоединиться к атакам Израиля.

На саммите Трамп не достиг прогресса в торговых переговорах, подписав только декларацию с Великобританией. При этом его заявление о необходимости эвакуации Тегерана вызвало неоднозначную реакцию: министр обороны США заявил, что ядерное соглашение с Ираном еще возможно.

Bloomberg обращает внимание, что союзники все чаще сомневаются в надежности Трампа. Они стараются избегать конфронтации с ним, но параллельно укрепляют связи между собой, особенно в безопасности и торговле, на фоне снижения поддержки Украины со стороны США.

Это был не первый случай, когда Трамп внезапно покидал такое мероприятие. В последний раз, когда Канада принимала у себя G7 в 2018 г., Трамп отказался подписывать совместное коммюнике после конфликта с тогдашним премьер-министром Канады Джастином Трюдо и уехал раньше, чтобы подготовиться к встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Он сделал это снова в 2019 г., когда отменил пресс-конференцию в конце саммита НАТО. Это произошло после очередной стычки с Трюдо, которого засняли на видео, когда он шутил о Трампе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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