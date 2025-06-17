Трамп досрочно покинет саммит G7 на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Это был не первый случай, когда Трамп внезапно покидал такое мероприятие. В последний раз, когда Канада принимала у себя G7 в 2018 г., Трамп отказался подписывать совместное коммюнике после конфликта с тогдашним премьер-министром Канады Джастином Трюдо и уехал раньше, чтобы подготовиться к встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.