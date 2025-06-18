Верховный лидер Ирана ответил на требование Трампа капитулировать

17 июня Трамп в социальной сети Truth Social потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции». Он заявил, что не хотел бы, чтобы ракеты выпускались «по гражданским лицам или американским солдатам», хотя его «терпение на исходе». Тогда же Трамп рассказал, что американские силы знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. «Мы точно знаем, где прячется так называемый "верховный лидер”. Он легкая цель, но там он в безопасности – мы не собираемся его убивать. По крайней мере, сейчас», – написал он в Truth Social.