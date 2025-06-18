Верховный лидер Ирана ответил на требование Трампа капитулировать

Верховный лидер Ирана ответил на требование Трампа капитулироватьХаменеи пообещал, что любое вмешательство США встретит мощный ответ
Тегеран ответит на любое военное вмешательство со стороны США и нанесет стране «невосполнимый урон». Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи в обращении, передает агентство Tasnim.
«Умные люди, которые знают Иран, иранскую нацию и ее историю, никогда не будут говорить с этой нацией угрожающим языком, потому что иранская нация не сдастся», – прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа к «безоговорочной капитуляции» аятолла.
Он также отметил стойкость иранского народа и отметил, что Тегеран будет «крепко стоять перед лицом навязанной войны».
17 июня Трамп в социальной сети Truth Social потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции». Он заявил, что не хотел бы, чтобы ракеты выпускались «по гражданским лицам или американским солдатам», хотя его «терпение на исходе». Тогда же Трамп рассказал, что американские силы знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. «Мы точно знаем, где прячется так называемый "верховный лидер”. Он легкая цель, но там он в безопасности – мы не собираемся его убивать. По крайней мере, сейчас», – написал он в Truth Social.
CBS News писал, что Трамп рассматривает возможность присоединиться к ударам Израиля по нанесению удара по иранским ядерным объектам. Собеседник телеканала рассказал, что одной из возможных целей является подземный завод по обогащению урана «Фордо».
Иран, в свою очередь, заявил, что в случае если Вашингтон присоединится к Израилю в ударах по Ирану, Тегеран атакует базы США. Для этого шага уже подготовлено военное оборудование.
The Wall Street Journal писал, что во время встречи Трампа с командой по национальной безопасности не было принято решения о начале атаки по Ирану. По словам представителей американской администрации, удар был одним из обсуждаемых вариантов.
Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. Тогда израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками.