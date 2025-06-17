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NYT: Иран намерен атаковать базы США в случае присоединения к ударам Израиля

Ведомости

В случае, если Вашингтон присоединиться к Израилю в ударах по Ирану, Тегеран атакует базы США. Для этого шага уже подготовлено военное оборудование. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

Собеседники газеты поделились опасениями по поводу расширения войны на Ближнем Востоке. Это связано с тем, что Израиль настаивает на вмешательстве Белого дома в конфликт с Ираном. Чиновники предположили, что, если США присоединяться к ударам по Тегерану, йеменские хуситы могут возобновить атаки на корабли в Красном море. 

Два иранских чиновника рассказали NYT, что в случае вступления Вашингтона в военные действия, Тегеран нанесет удары по американским базам в Ираке и других арабских странах.

Газета пишет, что США уже направили в Европу около 300 самолетов-заправщиков. Их могут использовать для оказания помощи истребителям, защищающим американские базы, или для увеличения дальности полета бомбардировщиков, задействованных в возможном ударе по иранским ядерным объектам.

Израильский телеканал Channel 12 сообщал, что США могут присоединиться к атакам Израиля против Ирана уже в ночь на 18 июня. По данным канала, США направили на Ближний Восток больше истребителей, расширяя их количество в регионе. Агентство Reuters со ссылкой на американских официальных лиц писало, что это было сделано в оборонительных целях. 

CBS News писал, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность присоединиться к ударам Израиля по нанесению удара по иранским ядерным объектам. Собеседник телеканала рассказал, что одной из возможных целей является подземный завод по обогащению урана «Фордо». Ближайшие советники Трампа пока не пришли к единому мнению о том, как действовать дальше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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