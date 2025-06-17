NYT: Иран намерен атаковать базы США в случае присоединения к ударам Израиля

Израильский телеканал Channel 12 сообщал, что США могут присоединиться к атакам Израиля против Ирана уже в ночь на 18 июня. По данным канала, США направили на Ближний Восток больше истребителей, расширяя их количество в регионе. Агентство Reuters со ссылкой на американских официальных лиц писало, что это было сделано в оборонительных целях.