WSJ: Израиль перед ударами по Ирану передал США данные о ядерной активности
Перед израильскими ударами по Ирану Тель-Авив предоставил Вашингтону разведданные, указывающие, по мнению израильской стороны, на возобновление Ираном работ, связанных с разработкой ядерного оружия. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного сотрудника разведки.
Израильские данные якобы включали сведения о развитии Тегераном нескольких технологических направлений, критически важных для создания ядерной бомбы. В частности, речь шла о «многоточечной системе инициирования» – методе, необходимом для одновременного взрыва нескольких зарядов, а также о разработках, связанных с нейтронными источниками, пластиковой взрывчаткой и интеграцией расщепляющихся материалов во взрывные устройства.
Но, как отмечает издание, представители американской разведки и другие официальные лица не сочли эту информацию убедительным доказательством того, что Иран принял решение о создании ядерной бомбы. По их словам, данные скорее свидетельствуют о продолжении научных исследований, в том числе о пересмотре материалов, собранных до свертывания иранской военной ядерной программы в 2003 г.
14 июня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации девяти ведущих иранских ученых и экспертов, вовлеченных в развитие ядерной программы Исламской Республики. Атаки, проведенные израильскими ВВС при координации с управлением военной разведки, были направлены на десятки объектов по всей территории Ирана. Как сообщается, основной целью стала научно-техническая элита, сыгравшая важную роль в продвижении иранского ядерного проекта.
В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану, нацеленные на его ядерную программу и высшее военное руководство, атаки продолжаются до сих пор.