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WSJ: Израиль перед ударами по Ирану передал США данные о ядерной активности

Ведомости

Перед израильскими ударами по Ирану Тель-Авив предоставил Вашингтону разведданные, указывающие, по мнению израильской стороны, на возобновление Ираном работ, связанных с разработкой ядерного оружия. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного сотрудника разведки.

Израильские данные якобы включали сведения о развитии Тегераном нескольких технологических направлений, критически важных для создания ядерной бомбы. В частности, речь шла о «многоточечной системе инициирования» – методе, необходимом для одновременного взрыва нескольких зарядов, а также о разработках, связанных с нейтронными источниками, пластиковой взрывчаткой и интеграцией расщепляющихся материалов во взрывные устройства.

Но, как отмечает издание, представители американской разведки и другие официальные лица не сочли эту информацию убедительным доказательством того, что Иран принял решение о создании ядерной бомбы. По их словам, данные скорее свидетельствуют о продолжении научных исследований, в том числе о пересмотре материалов, собранных до свертывания иранской военной ядерной программы в 2003 г.

14 июня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации девяти ведущих иранских ученых и экспертов, вовлеченных в развитие ядерной программы Исламской Республики. Атаки, проведенные израильскими ВВС при координации с управлением военной разведки, были направлены на десятки объектов по всей территории Ирана. Как сообщается, основной целью стала научно-техническая элита, сыгравшая важную роль в продвижении иранского ядерного проекта.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану, нацеленные на его ядерную программу и высшее военное руководство, атаки продолжаются до сих пор.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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