ЦАХАЛ заявил о ликвидации девятерых ведущих иранских ученых-ядерщиков
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации девяти ведущих иранских ученых и экспертов, вовлеченных в развитие ядерной программы Исламской Республики. По информации израильской стороны, удары были нанесены в рамках первого этапа масштабной операции «Восходящий лев». Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.
Атаки, проведенные израильскими ВВС при координации с управлением военной разведки, были направлены на десятки объектов по всей территории Ирана. Как сообщается, основной целью стала научно-техническая элита, сыгравшая важную роль в продвижении иранского ядерного проекта.
Среди ликвидированных – специалисты в области ядерной инженерии, физики, химической инженерии и материаловедения, в том числе: Ферейдун Аббаси, Мохаммад Махди Техранши, Акбар Моталеби-Заде, Саид Барджи, Амир Хассан Фахахи, Абд аль-Хамид Минушер, Мансур Асгари, Ахмад Реза Зольфагари Дариани и Али Бахуи Катирими.
По утверждению израильской стороны, уничтожение этих специалистов нанесло критический удар по возможностям Ирана по созданию оружия массового поражения. Официальные иранские власти пока не подтвердили данную информацию.
В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану, нацеленные на его ядерную программу и высшее военное руководство, атаки продолжались и в течение дня. В Иране заявили, что в результате израильской атаки по жилым районам Тегерана погибли 78 человек, еще 329 пострадали. Ударам подверглись в том числе иранские ядерные объекты и авиабазы. Среди погибших – представители высшего военного руководства страны. Корпус стражей Исламской революции затем объявил о начале ответных действий против Израиля и провел ракетную атаку в три этапа.