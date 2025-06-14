ЦАХАЛ заявил о ликвидации девятерых ведущих иранских ученых-ядерщиков

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану, нацеленные на его ядерную программу и высшее военное руководство, атаки продолжались и в течение дня. В Иране заявили, что в результате израильской атаки по жилым районам Тегерана погибли 78 человек, еще 329 пострадали. Ударам подверглись в том числе иранские ядерные объекты и авиабазы. Среди погибших – представители высшего военного руководства страны. Корпус стражей Исламской революции затем объявил о начале ответных действий против Израиля и провел ракетную атаку в три этапа.