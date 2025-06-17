СМИ: США могут присоединиться к атакам на Иран в ночь на 18 июня

В тот же день в социальной сети Truth Social он потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции». Он заявил, что не хотел бы выпуска ракет «по гражданским лицам или американским солдатам», хотя его «терпение на исходе». Кроме того, Трамп рассказал, что американские силы знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.