СМИ: США могут присоединиться к атакам на Иран в ночь на 18 июня
США могут присоединиться к атакам Израиля против Ирана в ночь на 18 июня. Об этом сообщает Channel 12 со ссылкой на израильских чиновников.
По данным канала, США направили на Ближний Восток больше истребителей, расширяя их количество в регионе. Агентство Reuters со ссылкой на американских официальных лиц писало, что это было сделано в оборонительных целях.
В последние дни также поступали сообщения о передислокации американских войск и отправке военного корабля Thomas Hudner в Израиль. Согласно сообщениям Вашингтона, корабль помогал перехватывать ракеты, запущенные из Ирана.
Как пишет CBS News, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность присоединиться к ударам Израиля по нанесению удара по иранским ядерным объектам. Собеседник телеканала рассказал, что одной из возможных целей является подземный завод по обогащению урана «Фордо».
Ближайшие советники Трампа пока не пришли к единому мнению о том, как действовать дальше.
17 июня президент США досрочно покинул саммит G7 в Канаде, приказав своей команде по нацбезопасности быть готовой к проведению встречи в ситуационной комнате Белого дома.
В тот же день в социальной сети Truth Social он потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции». Он заявил, что не хотел бы выпуска ракет «по гражданским лицам или американским солдатам», хотя его «терпение на исходе». Кроме того, Трамп рассказал, что американские силы знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Белый дом сообщал, что американский лидер проводит встречу с советниками по национальной безопасности на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.