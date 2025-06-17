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СМИ: США могут присоединиться к атакам на Иран в ночь на 18 июня

Ведомости

США могут присоединиться к атакам Израиля против Ирана в ночь на 18 июня. Об этом сообщает Channel 12 со ссылкой на израильских чиновников. 

По данным канала, США направили на Ближний Восток больше истребителей, расширяя их количество в регионе. Агентство Reuters со ссылкой на американских официальных лиц писало, что это было сделано в оборонительных целях. 

В последние дни также поступали сообщения о передислокации американских войск и отправке военного корабля Thomas Hudner в Израиль. Согласно сообщениям Вашингтона, корабль помогал перехватывать ракеты, запущенные из Ирана. 

Как пишет CBS News, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность присоединиться к ударам Израиля по нанесению удара по иранским ядерным объектам. Собеседник телеканала рассказал, что одной из возможных целей является подземный завод по обогащению урана «Фордо».

Ближайшие советники Трампа пока не пришли к единому мнению о том, как действовать дальше.

17 июня президент США досрочно покинул саммит G7 в Канаде, приказав своей команде по нацбезопасности быть готовой к проведению встречи в ситуационной комнате Белого дома. 

В тот же день в социальной сети Truth Social он потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции». Он заявил, что не хотел бы выпуска ракет «по гражданским лицам или американским солдатам», хотя его «терпение на исходе». Кроме того, Трамп рассказал, что американские силы знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Белый дом сообщал, что американский лидер проводит встречу с советниками по национальной безопасности на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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