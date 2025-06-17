Трамп проводит совещание с советом по нацбезопасности о Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп проводит встречу с советниками по национальной безопасности на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщил Белый дом.
«Встреча началась», – говорится в сообщении, распространенном журналистами пула.
Ранее Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде, приказав своей команде по нацбезопасности быть готовой к проведению встречи в ситуационной комнате Белого дома.
Ранее Трамп потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции». Он заявил, что не хотел бы выпуска ракет «по гражданским лицам или американским солдатам», хотя его «терпение на исходе».
Кроме того, Трамп рассказал, что американские силы знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.