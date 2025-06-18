WSJ: в США не приняли решения об атаке на Иран
Во время встречи Трампа с командой по национальной безопасности не было принято решения о начале атаки по Ирану. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По словам представителей американской администрации, удар был одним из обсуждаемых вариантов.
Израильский телеканал Channel 12 сообщал, что в ночь на 18 июня Вашингтон может присоединиться к атакам Израиля против Ирана. Отмечалось, что США направили на Ближний Восток больше истребителей, расширяя их количество в регионе. 17 июня The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников писала, что если Вашингтон присоединится к Израилю в ударах по Ирану, Тегеран атакует базы США – военное оборудование для этого шага уже подготовлено.
Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. Тогда израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками.