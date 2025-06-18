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WSJ: в США не приняли решения об атаке на Иран

Ведомости

Во время встречи Трампа с командой по национальной безопасности не было принято решения о начале атаки по Ирану. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам представителей американской администрации, удар был одним из обсуждаемых вариантов.

Израильский телеканал Channel 12 сообщал, что в ночь на 18 июня Вашингтон может присоединиться к атакам Израиля против Ирана. Отмечалось, что США направили на Ближний Восток больше истребителей, расширяя их количество в регионе. 17 июня The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников писала, что если Вашингтон присоединится к Израилю в ударах по Ирану, Тегеран атакует базы США – военное оборудование для этого шага уже подготовлено.

Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. Тогда израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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