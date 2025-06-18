Трамп пожелал «удачи» отказавшемуся капитулировать лидеру Ирана Хаменеи
Президент США Дональд Трамп прокомментировал журналистам заявления верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который подчеркнул, что Тегеран не намерен капитулировать.
Трамп также сообщил, что ежедневно общается с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
«Я сказал Нетаньяху: продолжай», – пояснил президент США.
17 июня Трамп опубликовал пост в своей социальной сети Truth Social, где заявил, что от Ирана ожидает «безоговорочной капитуляции» и не готов вести переговоры с Тегераном. При этом он отметил, что местонахождение аятоллы Али Хаменеи известно, однако США не планируют его ликвидацию.
В ответ на высказывания Трампа Хаменеи заверил, что Иран даст отпор любому военному вмешательству и нанесет США «невосполнимый урон». Он подчеркнул стойкость иранского народа и заявил, что Тегеран будет твердо противостоять «навязанной войне».
После этого газета The Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Пентагона сообщила о том, что вступление США в конфликт с Ираном может повлечь раскол в окружении Трампа.