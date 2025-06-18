Трамп пожелал «удачи» отказавшемуся капитулировать лидеру Ирана Хаменеи

17 июня Трамп опубликовал пост в своей социальной сети Truth Social, где заявил, что от Ирана ожидает «безоговорочной капитуляции» и не готов вести переговоры с Тегераном. При этом он отметил, что местонахождение аятоллы Али Хаменеи известно, однако США не планируют его ликвидацию.