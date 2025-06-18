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Трамп пожелал «удачи» отказавшемуся капитулировать лидеру Ирана Хаменеи

Ведомости

Президент США Дональд Трамп прокомментировал журналистам заявления верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который подчеркнул, что Тегеран не намерен капитулировать.

«Желаю ему удачи», – лаконично пояснил американский лидер (цитата по CNN).

Трамп также сообщил, что ежедневно общается с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Я сказал Нетаньяху: продолжай», – пояснил президент США.

17 июня Трамп опубликовал пост в своей социальной сети Truth Social, где заявил, что от Ирана ожидает «безоговорочной капитуляции» и не готов вести переговоры с Тегераном. При этом он отметил, что местонахождение аятоллы Али Хаменеи известно, однако США не планируют его ликвидацию.

В ответ на высказывания Трампа Хаменеи заверил, что Иран даст отпор любому военному вмешательству и нанесет США «невосполнимый урон». Он подчеркнул стойкость иранского народа и заявил, что Тегеран будет твердо противостоять «навязанной войне».

После этого газета The Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Пентагона сообщила о том, что вступление США в конфликт с Ираном может повлечь раскол в окружении Трампа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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