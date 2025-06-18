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WP: вступление США в конфликт с Ираном может повлечь раскол в окружении Трампа

Ведомости

Если США вступят в полномасштабную войну с Ираном, многие сторонники американского президента Дональда Трампа будут разочарованы и между ними может произойти серьезный раскол, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Пентагона.

«Я думаю, это переломный момент для того, что вы называете движением "Америка прежде всего". Многие в движении MAGA (Make America Great Again), те, кто действительно много вложили в избрание Трампа и Вэнса, будут крайне разочарованы», – заявил изданию источник.

По его словам, сторонники Трампа пока боятся высказывать свое разочарование публично, потому что боятся быть обвиненными в антисемитизме. Высокопоставленный чиновник также заявил, что «Иран сейчас является определяющим вопросом для правых политиков».

17 июня Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что не готов вести переговоры с Ираном и требует «безоговорочной капитуляции» государства. Он также заявил, что США знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, однако не собираются его ликвидировать. Хаменеи, в свою очередь, ответил на высказывания президента США, что Тегеран ответит на любое военное вмешательство и нанесет стране «невосполнимый урон».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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