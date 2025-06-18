WP: вступление США в конфликт с Ираном может повлечь раскол в окружении Трампа
Если США вступят в полномасштабную войну с Ираном, многие сторонники американского президента Дональда Трампа будут разочарованы и между ними может произойти серьезный раскол, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Пентагона.
«Я думаю, это переломный момент для того, что вы называете движением "Америка прежде всего". Многие в движении MAGA (Make America Great Again), те, кто действительно много вложили в избрание Трампа и Вэнса, будут крайне разочарованы», – заявил изданию источник.
По его словам, сторонники Трампа пока боятся высказывать свое разочарование публично, потому что боятся быть обвиненными в антисемитизме. Высокопоставленный чиновник также заявил, что «Иран сейчас является определяющим вопросом для правых политиков».
17 июня Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что не готов вести переговоры с Ираном и требует «безоговорочной капитуляции» государства. Он также заявил, что США знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, однако не собираются его ликвидировать. Хаменеи, в свою очередь, ответил на высказывания президента США, что Тегеран ответит на любое военное вмешательство и нанесет стране «невосполнимый урон».