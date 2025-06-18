WP: вступление США в конфликт с Ираном может повлечь раскол в окружении Трампа

17 июня Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что не готов вести переговоры с Ираном и требует «безоговорочной капитуляции» государства. Он также заявил, что США знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, однако не собираются его ликвидировать. Хаменеи, в свою очередь, ответил на высказывания президента США, что Тегеран ответит на любое военное вмешательство и нанесет стране «невосполнимый урон».