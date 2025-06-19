О чем говорил Владимир Путин с журналистами Reuters, AP, France Press, Xinhua

Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для переговоров по прекращению конфликта. «Вопрос не в этом. Вопрос в том, кто будет подписывать документ. Послушайте, я же ничего не придумал. В пропагандистском плане можно говорить все что угодно о легитимности действующих властей, но нам же важно при решении серьезных вопросов не пропагандистская составляющая, а юридическая», – заявил он. Российский лидер объяснил, что по Конституции Украины президент выбирается на пять лет, однако его полномочия не продлеваются даже в условиях военного положения – продлеваются они у Верховной рады. Выборы при военном положении не проводятся, но нигде не написано, что пролонгируются полномочия президента, отметил он. Поскольку Украина президентско-парламентская республика, то все органы власти формируются президентом, сказал Путин. По его мнению, если глава Украины становится нелегитимен, то и вся система власти оказывается нелегитимной. Окончательную точку в договоре должны ставить легитимные власти, иначе «придет следующий и выбросит это все в помойку», считает он.