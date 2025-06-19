О чем говорил Владимир Путин с журналистами Reuters, AP, France Press, Xinhua

О чем говорил Владимир Путин с журналистами Reuters, AP, France Press, XinhuaПрезидент провел встречу с руководителями международных информагентств
Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге перед ПМЭФом незадолго до полуночи 18 июня начал встречу с руководителями международных информационных агентств. Всего подобных встреч у президента было девять, сказал модератор дискуссии. Беседа президента с журналистами продлилась примерно два часа.
Традиционно на таких встречах журналисты из стран СНГ и азиатских стран спрашивают президента про взаимодействие России с их государствами. Не стала исключением и эта беседа. Журналисты задавали вопросы про отношения России с Вьетнамом, Китаем, Белоруссией, Узбекистаном. Западных и турецких журналистов больше интересовали конфликт России с Украиной и эскалация ситуации между Израилем и Ираном.
«Ведомости» собрали основные заявления Путина с этой встречи.
Об отношениях с Германией и посредничество Европы
Участники встречи:
· предправления «Азертадж» (Азербайджан) Вугар Алиев
· гендиректор «БелТА» (Белорусия) Ирина Акулович
· исполнительный директор Reuters (Великобритания) Саймон Робинсон
· гендиректор Вьетнамского информационного агентства (Вьетнам) Ву Вьет Чанг
· руководитель службы новостей Deutsche Press Agentur (Германия) Мартин Романчик
· гендиректор Antara (Индонезия) Ахмад Мунир
· директор по международным связям EFE (Испания) Хосе Мануэль Санс Минготе
· замдиректора Телерадиокомплекса президента Республики Казахстан (Казахстан) Аскар Джалдинов
· гендиректор информационного агентства Xinhua (Китай) Фу Хуа
· главный редактор службы новостей по Европе и Африке Associated Press (США) Джеймс Джордан
· первый замгендиректора Anadolu (Турция) Сердар Карагез
· гендиректор Национального информационного агентства Узбекистана (Узбекистан) Абдусаид Кучимов
· главный редактор информации по Европе France Press (Франция) Карим Тальби
· пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Россия не отказывается от контактов с представителями западных стран, сказал Путин. По его словам, около двух лет назад такие разговоры с бывшим канцлером ФРГ Олафом Шольцем и другими лидерами стран Европы были регулярными. «Но в какой-то момент, когда наши европейские партнеры задумали нанести нам поражение стратегического характера на поле боя, они сами прекратили эти контакты. Они прекратили, они, пожалуйста, пускай возобновляют. Мы открыты», – заявил президент.
Европейцы не смогут стать лучшим посредником в разрешении конфликта на Украине, чем США, заявил Путин. Посредник должен быть нейтральным, ФРГ же, к примеру, планирует поставлять Украине ракеты Taurus, которые, по факту, будут эксплуатировать немецкие военные, отметил Путин, – на ход боевых действий это не повлияет, но отношения России и ФРГ окончательно испортятся. Россия рассматривает ФРГ и другие европейские страны как сторону, поддерживающую Украину в конфликте, а в некоторых случаях и как участников боевых действий, подчеркнул он. Позже президент РФ еще раз вернулся к поставкам Taurus. По словам Путина, российские военные наступают на всех направлениях в зоне боевых действий и поставки немецких ракет эту ситуацию не изменят.
О перевооружении НАТО
РФ не считает перевооружение НАТО опасностью, поскольку Россия самодостаточна с точки зрения обеспечения своей безопасности. «И мы постоянно совершенствуем наши Вооруженные силы, и наши оборонительные возможности. Чего бы НАТО ни делало – конечно, это создает определенные угрозы, но мы купируем все эти угрозы, которые будут возникать, здесь нет никаких сомнений», – заявил Путин.
На протяжении веков время от времени в Европе возникала тема угрозы со стороны России, что было удобно для западных элит для выстраивания своей внутренней политики на базе мнимой угрозы с Востока – чтобы на это списывать свои ошибки в экономике и «выкачивать деньги» из жителей своих стран, полагает Путин.
О нападении России на НАТО
Путин вернулся к предыстории конфликта на Украине, когда в 2014 г. президент Украины Виктор Янукович, лидеры украинской оппозиции и представители Германии, Франции и Польши подписали соглашение об урегулировании кризиса в стране. В итоге соглашение не было выполнено, Янукович перестал быть президентом, случился госпереворот, начался конфликт в Донбассе. В 2022 г. Россия решила «положить конец» этому конфликту, начав спецоперацию, сказал Путин.
Президент назвал заявления о том, что Россия намеревается напасть на НАТО, «бредом». «Вот эта легенда о том, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО, – это та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран. Но мы же понимаем, что это бред. Те, кто это говорит, не верят в это сами. Хоть один из вас верит, что Россия готовится к нападению на НАТО»? – обратился Путин к иностранным журналистам.
НАТО тратит на вооружение $1,4 трлн, а это больше, чем все страны мира вместе взятые, включая Россию и Китай, заявил он. «И население там, в странах НАТО, – сколько там? За 300 млн, 340 млн? У России, как известно, 145 млн, под 150 млн сейчас. И тратим мы несопоставимые деньги, просто несопоставимые деньги на вооружение. И мы собираемся нападать на НАТО, да? Ну что это за бред?» – возмутился он.
О переговорах с Владимиром Зеленским
Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для переговоров по прекращению конфликта. «Вопрос не в этом. Вопрос в том, кто будет подписывать документ. Послушайте, я же ничего не придумал. В пропагандистском плане можно говорить все что угодно о легитимности действующих властей, но нам же важно при решении серьезных вопросов не пропагандистская составляющая, а юридическая», – заявил он. Российский лидер объяснил, что по Конституции Украины президент выбирается на пять лет, однако его полномочия не продлеваются даже в условиях военного положения – продлеваются они у Верховной рады. Выборы при военном положении не проводятся, но нигде не написано, что пролонгируются полномочия президента, отметил он. Поскольку Украина президентско-парламентская республика, то все органы власти формируются президентом, сказал Путин. По его мнению, если глава Украины становится нелегитимен, то и вся система власти оказывается нелегитимной. Окончательную точку в договоре должны ставить легитимные власти, иначе «придет следующий и выбросит это все в помойку», считает он.
О конфликте между Израилем и Ираном
Путин заявил, что в Иране на фоне конфликта с Израилем происходит консолидация общества вокруг руководства страны. Несмотря на удары Израиля, подземные заводы Ирана по-прежнему существуют, добавил Путин. По его мнению, следует искать пути прекращения боевых действий и пути для заключения договоренностей. Он рассказал, что высказывал руководству США, Израиля и Ирана свое мнение о том, как обеспечить интересы Ирана на мирную атомную энергетику одновременно с безопасностью Израиля. Однако решение остается за политическим руководством Израиля и Ирана, добавил президент.
О возможном убийстве Хаменеи
На вопрос редактора Franсe Press о том, какой будет реакция, если Израиль или США убьют аятоллу Али Хаменеи, Путин ответил: «Я даже обсуждать такой возможности не желаю. Надеюсь, это будет самым правильным ответом на ваш вопрос».
Путин рассказал, что Россия когда-то предлагала Ирану работать в области системы ПВО, но Тегеран интереса не проявил. Так он ответил на вопрос журналистов о том, предполагает ли заключенный с Тегераном договор о стратегическом партнерстве возможность передачи российских систем ПВО или вооружений. По словам Путина, в этом договоре нет никаких статей, связанных с оборонной сферой. При этом между странами давно существует военно-техническое сотрудничество, которое всегда было в рамках международной нормативной базы, заметил он.
О президентах США
Путин согласился с тем, что если бы Дональд Трамп переизбрался сразу на второй президентский срок в США, то спецоперация на Украине возможно бы не началась. «В одном из моих последних телефонных разговоров с господином [предыдущим президентом США] Джо Байденом я ему сказал о том, что не нужно доводить до горячих конфликтов. Нужно все решать мирным путем», – рассказал глава государства. Если бы Трамп был президентом, то этого конфликта могло и не быть, допустил Путин.
Встреча с Трампом была бы полезной, но она должна быть подготовлена, сказал Путин. Он отметил, что большой плюс в том, что Трамп бизнесмен – он все просчитывает, в том числе и выгоды от возобновления отношений с Россией.
О китайском языке
«Когда я говорил о том, что некоторые мои близкие люди, родные изучают китайский язык, я упомянул про свою внучку, которая с воспитательницей из Пекина свободно говорит на китайском языке», – впервые рассказал Путин. Его же дочь еще в начале 2000-х гг. начала изучать китайский язык. О том, что некоторые члены семьи свободно говорят на китайском языке, Путин говорил на открытом уроке «Разговоры о важном» в Тыве в сентябре 2024 г.