Белый дом: Трамп примет решение по Ирану в течение двух недель

«Я думаю, президент ясно дал понять, что всегда предпочитает дипломатию, но, поверьте, он не боится применить силу, если это потребуется, – заявила она. – Иран и весь мир должны знать: вооруженные силы США – самые мощные и смертоносные на планете, и у нас есть возможности, которыми не обладает ни одна другая страна».