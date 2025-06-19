Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Белый дом: Трамп примет решение по Ирану в течение двух недель

Ведомости

Президент США Дональд Трамп примет решение о возможном нанесении удара по Ирану в течение следующих двух недель, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«У меня есть сообщение напрямую от президента, и я цитирую: «Учитывая значительную вероятность переговоров, которые могут состояться или не состояться с Ираном в ближайшем будущем, я приму решение действовать [атаковать Иран] или нет в течение следующих двух недель». Это прямая цитата президента», – сказала Левитт журналистам.

Левитт подчеркнула в разговоре с журналистами, что несмотря на приверженность Трампа дипломатии, он готов прибегнуть к силе, если это потребуется.

«Я думаю, президент ясно дал понять, что всегда предпочитает дипломатию, но, поверьте, он не боится применить силу, если это потребуется, – заявила она. – Иран и весь мир должны знать: вооруженные силы США – самые мощные и смертоносные на планете, и у нас есть возможности, которыми не обладает ни одна другая страна».

Она также отметила, что в настоящее время Иран находится в неблагоприятной позиции.

«Иран находится сейчас в очень слабой и уязвимой позиции из-за ударов и атак со стороны Израиля, – сказала пресс-секретарь. – Что касается заявления президента… Он выразился четко и прямо: Ирану следует заключить соглашение. Мы направили им предложение, которое было практичным и реалистичным. В противном случае им грозят серьезные последствия».

19 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что США помогают государству в конфликте с Ираном. Тогда он пояснил, что «они участвуют в защите неба над Израилем и его городами».

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 13 июня. В этот день израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и ликвидировала ряд высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и дронами.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных