Белый дом: Трамп примет решение по Ирану в течение двух недель
Президент США Дональд Трамп примет решение о возможном нанесении удара по Ирану в течение следующих двух недель, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«У меня есть сообщение напрямую от президента, и я цитирую: «Учитывая значительную вероятность переговоров, которые могут состояться или не состояться с Ираном в ближайшем будущем, я приму решение действовать [атаковать Иран] или нет в течение следующих двух недель». Это прямая цитата президента», – сказала Левитт журналистам.
Левитт подчеркнула в разговоре с журналистами, что несмотря на приверженность Трампа дипломатии, он готов прибегнуть к силе, если это потребуется.
«Я думаю, президент ясно дал понять, что всегда предпочитает дипломатию, но, поверьте, он не боится применить силу, если это потребуется, – заявила она. – Иран и весь мир должны знать: вооруженные силы США – самые мощные и смертоносные на планете, и у нас есть возможности, которыми не обладает ни одна другая страна».
Она также отметила, что в настоящее время Иран находится в неблагоприятной позиции.
«Иран находится сейчас в очень слабой и уязвимой позиции из-за ударов и атак со стороны Израиля, – сказала пресс-секретарь. – Что касается заявления президента… Он выразился четко и прямо: Ирану следует заключить соглашение. Мы направили им предложение, которое было практичным и реалистичным. В противном случае им грозят серьезные последствия».
19 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что США помогают государству в конфликте с Ираном. Тогда он пояснил, что «они участвуют в защите неба над Израилем и его городами».
Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 13 июня. В этот день израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и ликвидировала ряд высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и дронами.