Bloomberg: США могут нанести удар по Ирану в ближайшие выходные
Высокопоставленные чиновники США готовятся к возможным ударам по Ирану в эти выходные, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Руководство федеральных служб начало организацию атаки, по их данным.
Агентство Reuters написало, что США и Иран провели прямые переговоры. Более того, специальный посланник США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи несколько раз разговаривали по телефону с 13 июня, когда Израиль начал атаковать противника. По словам источников издания, глава МИД Ирана заявил, что государство не вернется к переговорам, пока Израиль не прекратит удары по территории страны.
19 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что США помогают государству в конфликте с Ираном. Тогда он пояснил, что «они участвуют в защите неба над Израилем и его городами».
Газета The Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп подготовил план нападения на Иран, утвердил его и представил своим старшим помощникам. По информации газеты, после беседы с военными в Белом доме Трамп публично заявил, что нападение США на Иран является одним из возможных вариантов. Однако позднее американский лидер опроверг эту информацию, заявив, что издание «понятия не имеет о его мыслях».