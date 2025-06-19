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Bloomberg: США могут нанести удар по Ирану в ближайшие выходные

Ведомости

Высокопоставленные чиновники США готовятся к возможным ударам по Ирану в эти выходные, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Руководство федеральных служб начало организацию атаки, по их данным.

Агентство Reuters написало, что США и Иран провели прямые переговоры. Более того, специальный посланник США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи несколько раз разговаривали по телефону с 13 июня, когда Израиль начал атаковать противника. По словам источников издания, глава МИД Ирана заявил, что государство не вернется к переговорам, пока Израиль не прекратит удары по территории страны.

19 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что США помогают государству в конфликте с Ираном. Тогда он пояснил, что «они участвуют в защите неба над Израилем и его городами».

Газета The Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп подготовил план нападения на Иран, утвердил его и представил своим старшим помощникам. По информации газеты, после беседы с военными в Белом доме Трамп публично заявил, что нападение США на Иран является одним из возможных вариантов. Однако позднее американский лидер опроверг эту информацию, заявив, что издание «понятия не имеет о его мыслях».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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