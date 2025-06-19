Bloomberg: США могут нанести удар по Ирану в ближайшие выходные

Агентство Reuters написало, что США и Иран провели прямые переговоры. Более того, специальный посланник США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи несколько раз разговаривали по телефону с 13 июня, когда Израиль начал атаковать противника. По словам источников издания, глава МИД Ирана заявил, что государство не вернется к переговорам, пока Израиль не прекратит удары по территории страны.