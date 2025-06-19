Нетаньяху: США очень помогают Израилю в конфликте с Ираном
США оказывают большую помощь Израилю в конфликте с Ираном. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе визита в израильский медицинский центр «Сорока» в Беэр-Шеве, пострадавший от удара иранской ракеты.
«Они участвуют в защите неба над Израилем и его городами. Я думаю, что это замечательное сотрудничество», – приводит его заявление CNN.
19 июня The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп заявил старшим помощникам об утверждении плана нападения на Иран. Он не стал отдавать приказ о его реализации, чтобы посмотреть, не откажется ли Тегеран от своей ядерной программы. После публикации материала Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social, что газета «понятия не имеет о его мыслях».
В этот же день Bloomberg со ссылкой на источники писало, что высокопоставленные американские чиновники готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни. Собеседники агентства назвали ситуацию динамичной и отметили, что она может измениться. Некоторые из них указали на возможные планы удара в выходные.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 13 июня. В этот день израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и ликвидировала ряд высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и дронами.