Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Нетаньяху: США очень помогают Израилю в конфликте с Ираном

Ведомости

США оказывают большую помощь Израилю в конфликте с Ираном. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе визита в израильский медицинский центр «Сорока» в Беэр-Шеве, пострадавший от удара иранской ракеты.

«Они участвуют в защите неба над Израилем и его городами. Я думаю, что это замечательное сотрудничество», – приводит его заявление CNN.

19 июня The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп заявил старшим помощникам об утверждении плана нападения на Иран. Он не стал отдавать приказ о его реализации, чтобы посмотреть, не откажется ли Тегеран от своей ядерной программы. После публикации материала Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social, что газета «понятия не имеет о его мыслях».

В этот же день Bloomberg со ссылкой на источники писало, что высокопоставленные американские чиновники готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни. Собеседники агентства назвали ситуацию динамичной и отметили, что она может измениться. Некоторые из них указали на возможные планы удара в выходные.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 13 июня. В этот день израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и ликвидировала ряд высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и дронами.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных