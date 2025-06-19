Нетаньяху: США очень помогают Израилю в конфликте с Ираном

19 июня The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп заявил старшим помощникам об утверждении плана нападения на Иран. Он не стал отдавать приказ о его реализации, чтобы посмотреть, не откажется ли Тегеран от своей ядерной программы. После публикации материала Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social, что газета «понятия не имеет о его мыслях».