Песков: вмешательство США в конфликт Израиля и Ирана приведет к эскалации
Вмешательство Соединенных Штатов в конфликт между Ираном и Израилем может привести к расширению зоны боевых действий и спровоцировать новый виток эскалации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
«Это разрастание географии конфликта. Мы слышим заявления, которые идут из Тегерана, то есть это будет еще один страшный виток эскалации», – подчеркнул представитель Кремля.
Ранее The Wall Street Journal написал, что президент США Дональд Трамп сказал старшим помощникам, что он утвердил план нападения на Иран, но не стал отдавать приказ о его реализации, чтобы посмотреть, не откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.
До этого Трамп требовал полной капитуляции Ирана, также он неоднократно допускал, что США могут присоединиться к атакам Израиля, чего до сих пор они напрямую не делали. Ранее сообщалось, что США только помогают Израилю сбивать иранские ракеты, однако сами в нападении на Исламскую Республику не участвуют.