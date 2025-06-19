Песков: вмешательство США в конфликт Израиля и Ирана приведет к эскалации

До этого Трамп требовал полной капитуляции Ирана, также он неоднократно допускал, что США могут присоединиться к атакам Израиля, чего до сих пор они напрямую не делали. Ранее сообщалось, что США только помогают Израилю сбивать иранские ракеты, однако сами в нападении на Исламскую Республику не участвуют.