WSJ: Трамп утвердил план нанесения ударов по Ирану

WSJ: Трамп утвердил план нанесения ударов по ИрануНо пока еще не отдал приказ о начале его реализации
Президент США Дональд Трамп сказал старшим помощникам, что он утвердил план нападения на Иран, но не стал отдавать приказ о его реализации, чтобы посмотреть, не откажется ли Тегеран от своей ядерной программы. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на три источника, знакомых с ходом обсуждения.
После беседы с военными в Белом доме Трамп публично заявил, что нападение США на Иран является одним из возможных вариантов. При этом президент США указал, что дверь для переговоров по ядерной программе Ирана пока еще не закрыта, но заключить ее будет сложнее.
До этого Трамп требовал полной капитуляции Ирана, также он неоднократно допускал, что США могут присоединиться к атакам Израиля, чего до сих пор они напрямую не делали. Ранее сообщалось, что США только помогают Израилю сбивать иранские ракеты, однако сами в нападении на исламскую республику не участвуют.
Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. Тогда израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль ракетами и беспилотниками.