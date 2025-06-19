WSJ: Трамп утвердил план нанесения ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп сказал старшим помощникам, что он утвердил план нападения на Иран, но не стал отдавать приказ о его реализации, чтобы посмотреть, не откажется ли Тегеран от своей ядерной программы. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на три источника, знакомых с ходом обсуждения.