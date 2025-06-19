Трамп опроверг информацию WSJ об одобрении плана нападения на Иран

19 июня WSJ писала, что Трамп сказал старшим помощникам, что он утвердил план нападения на Иран, но не стал отдавать приказ о его реализации, чтобы посмотреть, не откажется ли Тегеран от своей ядерной программы. По информации газеты, после беседы с военными в Белом доме Трамп публично заявил, что нападение США на Иран является одним из возможных вариантов. При этом президент США указал, что дверь для переговоров по ядерной программе Ирана пока еще не закрыта, но заключить соглашение будет сложнее.