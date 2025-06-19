Трамп опроверг информацию WSJ об одобрении плана нападения на Иран
После публикации The Wall Street Journal (WSJ) о том, что президент США Дональд Трамп одобрил план нападения на Иран, американский лидер заявил, что газета «понятия не имеет о его мыслях». Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
19 июня WSJ писала, что Трамп сказал старшим помощникам, что он утвердил план нападения на Иран, но не стал отдавать приказ о его реализации, чтобы посмотреть, не откажется ли Тегеран от своей ядерной программы. По информации газеты, после беседы с военными в Белом доме Трамп публично заявил, что нападение США на Иран является одним из возможных вариантов. При этом президент США указал, что дверь для переговоров по ядерной программе Ирана пока еще не закрыта, но заключить соглашение будет сложнее.
До этого Трамп требовал полной капитуляции Ирана, также он неоднократно допускал, что США могут присоединиться к атакам Израиля, чего до сих пор они напрямую не делали. Сообщалось также, что США только помогают Израилю сбивать иранские ракеты, но сами в нападении на исламскую республику не участвуют.
Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. Тогда израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль ракетами и беспилотниками.