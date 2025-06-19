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Bloomberg: США готовятся ударить по Ирану в ближайшие дни

Ведомости

Высокопоставленные американские чиновники готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Ситуация остается динамичной и может измениться, отметили источники, пожелавшие остаться анонимными. Некоторые из них указали на возможные планы удара в выходные. Руководители ряда федеральных ведомств также начали подготовку к атаке, добавил один из собеседников.

Президент США Дональд Трамп уже несколько дней публично размышлял о таком ударе по Ирану, который почти неделю ведет войну с Израилем. 18 июня Трамп заявил журналистам в Белом доме, что у него есть «идеи, как действовать», и он предпочитает принимать «окончательное решение за секунду до срока», поскольку ситуация на Ближнем Востоке нестабильна.

18 июня Трамп заявил журналистам, что США могут нанести удар по Ирану. Он добавил, что на Ближнем Востоке может произойти «много плохих вещей». При этом он отметил, что иранское правительство связалось с США и попросило переговоров, подчеркнув, что «никогда не поздно» принять такое решение. Позже он пожелал «удачи» верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, который заявил, что Тегеран не намерен капитулировать.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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