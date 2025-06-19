Bloomberg: США готовятся ударить по Ирану в ближайшие дни
Высокопоставленные американские чиновники готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Ситуация остается динамичной и может измениться, отметили источники, пожелавшие остаться анонимными. Некоторые из них указали на возможные планы удара в выходные. Руководители ряда федеральных ведомств также начали подготовку к атаке, добавил один из собеседников.
Президент США Дональд Трамп уже несколько дней публично размышлял о таком ударе по Ирану, который почти неделю ведет войну с Израилем. 18 июня Трамп заявил журналистам в Белом доме, что у него есть «идеи, как действовать», и он предпочитает принимать «окончательное решение за секунду до срока», поскольку ситуация на Ближнем Востоке нестабильна.
18 июня Трамп заявил журналистам, что США могут нанести удар по Ирану. Он добавил, что на Ближнем Востоке может произойти «много плохих вещей». При этом он отметил, что иранское правительство связалось с США и попросило переговоров, подчеркнув, что «никогда не поздно» принять такое решение. Позже он пожелал «удачи» верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, который заявил, что Тегеран не намерен капитулировать.