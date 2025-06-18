Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным

Обострение конфликта между Ираном и Израилем произошло 13 июня. В этот день израильские военные нанесли удары по иранским ядерным объектам и ликвидировали ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками.