Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным

Трамп сообщил о телефонном разговоре с ПутинымРоссия предложила стать посредником в конфликте на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп заявил, что вчера провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Американский лидер уточнил, что в ходе беседы Путин предложил стать посредником в конфликте на Ближнем Востоке.
«Я сказал: сделайте мне одолжение, давайте сначала разберемся с Россией», – отметил Трамп.
Последний телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 14 июня. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке. Российская сторона подчеркнула готовность осуществить «возможные посреднические усилия». Трамп после беседы заявил, что открыт к возможному посредничеству Путина в урегулировании конфликта Ирана и Израиля.
Обострение конфликта между Ираном и Израилем произошло 13 июня. В этот день израильские военные нанесли удары по иранским ядерным объектам и ликвидировали ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками.