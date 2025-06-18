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Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным

Россия предложила стать посредником в конфликте на Ближнем Востоке
Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что вчера провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Американский лидер уточнил, что в ходе беседы Путин предложил стать посредником в конфликте на Ближнем Востоке.

«Я сказал: сделайте мне одолжение, давайте сначала разберемся с Россией», – отметил Трамп.

Последний телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 14 июня. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке. Российская сторона подчеркнула готовность осуществить «возможные посреднические усилия». Трамп после беседы заявил, что открыт к возможному посредничеству Путина в урегулировании конфликта Ирана и Израиля.

Обострение конфликта между Ираном и Израилем произошло 13 июня. В этот день израильские военные нанесли удары по иранским ядерным объектам и ликвидировали ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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