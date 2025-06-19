Путин: Иран не проявил интереса к сотрудничеству с РФ в области ПВО

Российского лидера спросили, предполагает ли заключенный с Ираном договор о стратегическом партнерстве возможность передачи российских систем ПВО или вооружений. Президент РФ уточнил, что это соглашение не включает в себя статьи, связанные с оборонной сферой. Наряду с этим между двумя государствами давно существует военно-техническое сотрудничество, оно всегда было в рамках международной нормативной базы.