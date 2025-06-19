Путин: Иран не проявил интереса к сотрудничеству с РФ в области ПВО

Путин: Иран не проявил интереса к сотрудничеству с РФ в области ПВОДоговор о стратегическом партнерстве с Тегераном не содержит статей, связанных с оборонной сферой
Россия прежде предлагала Ирану работать в области системы противовоздушной обороны (ПВО), но тогда Тегеран не проявил интереса. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФа.
Российского лидера спросили, предполагает ли заключенный с Ираном договор о стратегическом партнерстве возможность передачи российских систем ПВО или вооружений. Президент РФ уточнил, что это соглашение не включает в себя статьи, связанные с оборонной сферой. Наряду с этим между двумя государствами давно существует военно-техническое сотрудничество, оно всегда было в рамках международной нормативной базы.
На мероприятии Путин также заявил, что участникам ирано-израильского конфликта было бы правильно договориться с учетом интересов всех сторон. По мнению президента РФ, нужно найти способы обеспечить как интересы Ирана в сфере мирного атома, так и интересы Израиля с точки зрения его безопасности. Вопрос является тонким, признал он.
Конфликт Ирана и Израиля вышел на новый виток эскалации 13 июня, когда израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль ракетами и беспилотниками.