У России есть предложения по урегулированию конфликта Ирана и Израиля
Россия находится в контакте и с Израилем, и с Ираном. У Москвы есть некоторые предложения по урегулированию конфликта между странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
14 июня Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом предложил выступить посредником в конфликте на Ближнем Востоке. Помощник российского главы Юрий Ушаков уточнял, что во время беседы лидеров об обострении ситуации на Ближнем Востоке с российской стороны была подчеркнута готовность осуществить «возможные посреднические усилия». Президент США заявил, что открыт к возможному посредничеству Путина в урегулировании конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 июня сообщал, что пока трудно сказать, будет ли необходимо посредничество России в конфликте на Ближнем Востоке, но страна готова оказать эти услуги.
Конфликт Ирана и Израиля вышел на новый виток эскалации 13 июня. Израильская армия обстреляла территорию Ирана, нанеся удары по иранским ядерным объектам и высокопоставленным военным. В ответ Иран начал обстрелы Израиля ракетами и дронами.