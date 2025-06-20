У России есть предложения по урегулированию конфликта Ирана и Израиля

14 июня Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом предложил выступить посредником в конфликте на Ближнем Востоке. Помощник российского главы Юрий Ушаков уточнял, что во время беседы лидеров об обострении ситуации на Ближнем Востоке с российской стороны была подчеркнута готовность осуществить «возможные посреднические усилия». Президент США заявил, что открыт к возможному посредничеству Путина в урегулировании конфликта.