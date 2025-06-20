Песков: Россия готова к посредничеству на Ближнем Востоке, но не навязывает его

20 июня Песков также сообщал, что реакция РФ на возможное убийство лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, которым угрожает Израиль, будет резко негативной. Он подчеркнул, что смена режима в Иране немыслима, и даже разговоры об этом должны быть недопустимы для всех. Представитель Кремля не стал уточнять, какие меры примет Россия в случае смерти Хаменеи.