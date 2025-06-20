Песков: Россия готова к посредничеству на Ближнем Востоке, но не навязывает его
Трудно сказать, будет ли необходимо посредничество России в конфликте на Ближнем Востоке, однако страна готова оказать эти услуги, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы обеспокоены. Вы знаете, мы неоднократно говорили о том, что у президента (Владимира) Путина есть потенциал, который позволяет при необходимости предложить посреднические условия. Их никто не навязывает», – отметил Песков.
По его словам, Россия сохранила отношения с Ираном, Израилем и другими странами, которые позволили бы оказать посредничество, но все зависит от востребованности.
18 июня Путин подтвердил готовность России выступить посредником в конфликте на Ближнем Востоке. В ходе телефонного разговора с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном лидеры двух стран выразили обеспокоенность эскалацией противостояния и отметили необходимость скорейшего прекращения военных действий.
20 июня Песков также сообщал, что реакция РФ на возможное убийство лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, которым угрожает Израиль, будет резко негативной. Он подчеркнул, что смена режима в Иране немыслима, и даже разговоры об этом должны быть недопустимы для всех. Представитель Кремля не стал уточнять, какие меры примет Россия в случае смерти Хаменеи.