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Путин подтвердил готовность РФ быть посредником в диалоге Ирана и Израиля

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность Москвы оказывать посредническое содействие в продвижении диалога между Ираном и Израилем. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, передает Кремль.

Предполагается, что глава государства будет информировать о проведенных контактах по вопросу урегулирования конфликта ряд иностранных лидеров.

Кроме того, в ходе телефонного разговора Путин и Аль Нахайян обменялись мнениями о ситуации между Ираном и Израилем. Обе стороны выразили озабоченность эскалацией этого конфликта. Президенты РФ и ОАЭ подчеркнули необходимость скорейшего прекращения военных действий и активизации усилий для урегулирования спорных вопросов.

14 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке. По результатам беседы стало известно, что российская сторона готова осуществить «возможные посреднические усилия». Трамп после разговора заявил, что открыт к возможному посредничеству Путина в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 июня заявил, что Россия сохраняет готовность при необходимости оказать посреднические услуги в урегулировании конфликта Ирана и Израиля.

Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. Тогда израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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