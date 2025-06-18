Путин подтвердил готовность РФ быть посредником в диалоге Ирана и Израиля

14 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке. По результатам беседы стало известно, что российская сторона готова осуществить «возможные посреднические усилия». Трамп после разговора заявил, что открыт к возможному посредничеству Путина в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем.