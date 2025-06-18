Путин подтвердил готовность РФ быть посредником в диалоге Ирана и Израиля
Президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность Москвы оказывать посредническое содействие в продвижении диалога между Ираном и Израилем. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, передает Кремль.
Предполагается, что глава государства будет информировать о проведенных контактах по вопросу урегулирования конфликта ряд иностранных лидеров.
Кроме того, в ходе телефонного разговора Путин и Аль Нахайян обменялись мнениями о ситуации между Ираном и Израилем. Обе стороны выразили озабоченность эскалацией этого конфликта. Президенты РФ и ОАЭ подчеркнули необходимость скорейшего прекращения военных действий и активизации усилий для урегулирования спорных вопросов.
14 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке. По результатам беседы стало известно, что российская сторона готова осуществить «возможные посреднические усилия». Трамп после разговора заявил, что открыт к возможному посредничеству Путина в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 июня заявил, что Россия сохраняет готовность при необходимости оказать посреднические услуги в урегулировании конфликта Ирана и Израиля.
Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. Тогда израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками.