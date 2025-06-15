Трамп открыт к посредничеству Путина в урегулировании конфликта Ирана и Израиля

Трамп открыт к посредничеству Путина в урегулировании конфликта Ирана и ИзраиляНакануне президенты России и США провели телефонный разговор
Президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к возможному посредничеству российского президента Владимира Путина в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем.
«Он готов. Он позвонил мне по этому поводу. Мы долго об этом разговаривали», – сказал Трамп телеканалу ABC News.
По его словам, Вашингтон также может «вмешаться» в конфликт, но сейчас США «не вовлечены».
Лидеры России и США в телефонном разговоре 14 июня обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Путин осудил военную операцию Израиля и выразил серьезную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта.
По итогам разговора стало известно, что РФ готова осуществить «возможные посреднические усилия». В частности, Путин напомнил, что до нынешнего обострения обстановки Россия предлагала конкретные шаги, которые были бы направлены на нахождение «взаимоприемлемых договоренностей в ходе проводившихся между представителями США и Ирана переговоров по иранской ядерной ядерной программе». Трамп по итогам беседы сообщил, что намного меньше времени было уделено обсуждению ситуации на Украине, этот вопрос был перенесен на следующую неделю.
Обострение конфликта между странами произошло 13 июня. Израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и позиции высокопоставленных военных. В ответ Иран выпустил сотни баллистических ракет по территории Израиля, а поддерживающие Тегеран хуситы нанесли удар по Тель-Авиву. Обе стороны сообщали о погибших, раненых и разрушениях.