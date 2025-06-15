Трамп открыт к посредничеству Путина в урегулировании конфликта Ирана и Израиля

По итогам разговора стало известно, что РФ готова осуществить «возможные посреднические усилия». В частности, Путин напомнил, что до нынешнего обострения обстановки Россия предлагала конкретные шаги, которые были бы направлены на нахождение «взаимоприемлемых договоренностей в ходе проводившихся между представителями США и Ирана переговоров по иранской ядерной ядерной программе». Трамп по итогам беседы сообщил, что намного меньше времени было уделено обсуждению ситуации на Украине, этот вопрос был перенесен на следующую неделю.