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50 истребителей Израиля ночью атаковали объекты иранской ядерной программы

За три дня удары были нанесены по 720 военным объектам в Иране
Ведомости

Около 50 истребителей ВС Израиля ночью нанесли удары по ключевым объектам ядерной программы Ирана в Тегеране. Об этом сообщили в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Удар был нанесен по более чем 80 объектам, включая штаб-квартиру министерства обороны Ирана, штаб-квартиру ядерного проекта (SPND) и дополнительные объекты», – говорится в сообщении.

Атака стала частью широкомасштабной операции под названием «Восстающий лев», начатой в ночь на 13 июня. В ее рамках наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.

По данным ЦАХАЛ, всего в рамках операции «Восставший лев» Израиль за три дня атаковал более 720 военных объектов в Иране.

В ночь на 15 июня ЦАХАЛ объявила о завершении серии ударов по объектам в Тегеране. Среди пораженных целей – инфраструктура ядерного оружейного проекта и топливные танкеры. В ответ Иран нанес массированный ракетный удар по городу Хайфе, используя гиперзвуковые ракеты. Также стало известно, что поддержку Ирану оказали хуситы, запустившие ракеты по Тель-Авиву.

По данным минздрава Израиля, за ночь в больницы страны обратились 385 пострадавших от иранских атак. За сутки погибли 12 человек, а общее число жертв с начала эскалации конфликта достигло 15 человек. Среди пострадавших семеро находятся в тяжелом состоянии, а у 298 человек диагностированы легкие травмы.

15 июня представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи призвал к эвакуации жителей Ирана, проживающих вблизи объектов по производству оружия. Заявление было опубликовано в социальной сети X.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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