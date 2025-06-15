50 истребителей Израиля ночью атаковали объекты иранской ядерной программы

По данным минздрава Израиля, за ночь в больницы страны обратились 385 пострадавших от иранских атак. За сутки погибли 12 человек, а общее число жертв с начала эскалации конфликта достигло 15 человек. Среди пострадавших семеро находятся в тяжелом состоянии, а у 298 человек диагностированы легкие травмы.