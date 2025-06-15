50 истребителей Израиля ночью атаковали объекты иранской ядерной программы

50 истребителей Израиля ночью атаковали объекты иранской ядерной программыЗа три дня удары были нанесены по 720 военным объектам в Иране
Около 50 истребителей ВС Израиля ночью нанесли удары по ключевым объектам ядерной программы Ирана в Тегеране. Об этом сообщили в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Удар был нанесен по более чем 80 объектам, включая штаб-квартиру министерства обороны Ирана, штаб-квартиру ядерного проекта (SPND) и дополнительные объекты», – говорится в сообщении.
Атака стала частью широкомасштабной операции под названием «Восстающий лев», начатой в ночь на 13 июня. В ее рамках наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
По данным ЦАХАЛ, всего в рамках операции «Восставший лев» Израиль за три дня атаковал более 720 военных объектов в Иране.
В ночь на 15 июня ЦАХАЛ объявила о завершении серии ударов по объектам в Тегеране. Среди пораженных целей – инфраструктура ядерного оружейного проекта и топливные танкеры. В ответ Иран нанес массированный ракетный удар по городу Хайфе, используя гиперзвуковые ракеты. Также стало известно, что поддержку Ирану оказали хуситы, запустившие ракеты по Тель-Авиву.
По данным минздрава Израиля, за ночь в больницы страны обратились 385 пострадавших от иранских атак. За сутки погибли 12 человек, а общее число жертв с начала эскалации конфликта достигло 15 человек. Среди пострадавших семеро находятся в тяжелом состоянии, а у 298 человек диагностированы легкие травмы.
15 июня представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи призвал к эвакуации жителей Ирана, проживающих вблизи объектов по производству оружия. Заявление было опубликовано в социальной сети X.