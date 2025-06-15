Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Минздрав Израиля: за ночь в больницы поступили 385 пострадавших от атаки Ирана

Ведомости

За минувшую ночь в Израиле в больницы обратились 385 человек, пострадавших в результате ударов со стороны Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей министерства здравоохранения страны.

По данным медиков, за сутки в стране погибли 12 человек, а в общей сложности с начала иранских ударов в Израиле насчитывается уже 15 погибших. Известно, что семеро из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а у 298 – легкие травмы.

Конфликт между Ираном и Израилем продолжается уже третий день после начала операции еврейского государства под названием «Восстающий лев», направленной против ядерных объектов и мест дислокации высокопоставленных военных Ирана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ночь на 15 июня завершила серию ударов по объектам в Тегеране, включая инфраструктуру ядерного оружейного проекта и топливные танкеры. В ответ Иран нанес массированный ракетный удар по городу Хайфа, используя гиперзвуковые ракеты. Поддержку Ирану оказали хуситы, запустившие ракеты по Тель-Авиву.

По данным Ассоциации за гражданские права в Израиле, во многих палестино-израильских городах на севере страны наблюдается нехватка общественных убежищ, охраняемых территорий и приютов в учебных заведениях. Это ставит под угрозу безопасность гражданского населения в условиях продолжающейся эскалации.

15 июня израильские военные призвали к эвакуации жителей Ирана, проживающих вблизи объектов по производству оружия. Заявление об этом опубликовал в соцсети X представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи. По его словам, нахождение в непосредственной близости от этих районов несет угрозу.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных