Минздрав Израиля: за ночь в больницы поступили 385 пострадавших от атаки Ирана
За минувшую ночь в Израиле в больницы обратились 385 человек, пострадавших в результате ударов со стороны Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей министерства здравоохранения страны.
По данным медиков, за сутки в стране погибли 12 человек, а в общей сложности с начала иранских ударов в Израиле насчитывается уже 15 погибших. Известно, что семеро из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а у 298 – легкие травмы.
Конфликт между Ираном и Израилем продолжается уже третий день после начала операции еврейского государства под названием «Восстающий лев», направленной против ядерных объектов и мест дислокации высокопоставленных военных Ирана.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ночь на 15 июня завершила серию ударов по объектам в Тегеране, включая инфраструктуру ядерного оружейного проекта и топливные танкеры. В ответ Иран нанес массированный ракетный удар по городу Хайфа, используя гиперзвуковые ракеты. Поддержку Ирану оказали хуситы, запустившие ракеты по Тель-Авиву.
По данным Ассоциации за гражданские права в Израиле, во многих палестино-израильских городах на севере страны наблюдается нехватка общественных убежищ, охраняемых территорий и приютов в учебных заведениях. Это ставит под угрозу безопасность гражданского населения в условиях продолжающейся эскалации.
15 июня израильские военные призвали к эвакуации жителей Ирана, проживающих вблизи объектов по производству оружия. Заявление об этом опубликовал в соцсети X представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи. По его словам, нахождение в непосредственной близости от этих районов несет угрозу.