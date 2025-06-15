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Израиль призвал к эвакуации из ряда районов Ирана

Ведомости

Израильские военные призвали эвакуироваться жителей Ирана, проживающих вблизи объектов по производству оружия. Заявление об этом опубликовал в X представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адраи. 

«Срочное предупреждение всем гражданам Ирана: все лица, находящиеся на объектах по производству оружия или вблизи них, <...> должны немедленно покинуть эти районы и сообщить об этом соответствующим органам», – написал он.

Нахождение в непосредственной близости от этих районов несет угрозу, добавил Адраи. Предупреждение также распространяется на районы вблизи «объектов, которые поддерживают производство оружия в Иране».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 14 июня предупредил в видеообращении, что Израиль «нанесет удары по каждому объекту и каждой цели режима аятоллы». Тегеран также пригрозил усилить свои атаки, если Израиль продолжит военные действия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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