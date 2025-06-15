Израиль призвал к эвакуации из ряда районов Ирана
Израильские военные призвали эвакуироваться жителей Ирана, проживающих вблизи объектов по производству оружия. Заявление об этом опубликовал в X представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адраи.
«Срочное предупреждение всем гражданам Ирана: все лица, находящиеся на объектах по производству оружия или вблизи них, <...> должны немедленно покинуть эти районы и сообщить об этом соответствующим органам», – написал он.
Нахождение в непосредственной близости от этих районов несет угрозу, добавил Адраи. Предупреждение также распространяется на районы вблизи «объектов, которые поддерживают производство оружия в Иране».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 14 июня предупредил в видеообращении, что Израиль «нанесет удары по каждому объекту и каждой цели режима аятоллы». Тегеран также пригрозил усилить свои атаки, если Израиль продолжит военные действия.