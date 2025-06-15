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КСИР сообщил о гибели восьми командиров

Ведомости

В результате атак Израиля погибли еще восемь командиров военно-космических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), сообщается на его сайте.

«Несправедливое и гордое мученичество группы видных и старших командиров аэрокосмических сил исламской революции КСИР: Махмуд Багери, Давуд Шейхиан, Мохаммад Багер Тахерпур, Мансур Сафарпур, Масуд Тайеб, Хосро Хассани, Джавад Джурсера и Мохаммад Агаджафари», – говорится в заявлении КСИР.

14 июня Израиль сообщил о ликвидации более 20 иранских командиров в рамках начального этапа операции «Восходящий лев». Среди ликвидированных – начальник разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил Ирана, а также командующий ракетными силами «земля – земля» КСИР. Удары были нанесены истребителями ВВС Израиля по координатам, полученным от разведывательного управления ЦАХАЛ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил в видеообращении, что Израиль «нанесет удары по каждому объекту и каждой цели режима аятоллы». Тегеран пригрозил усилить свои атаки, если Израиль продолжит военные действия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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