КСИР сообщил о гибели восьми командиров

14 июня Израиль сообщил о ликвидации более 20 иранских командиров в рамках начального этапа операции «Восходящий лев». Среди ликвидированных – начальник разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил Ирана, а также командующий ракетными силами «земля – земля» КСИР. Удары были нанесены истребителями ВВС Израиля по координатам, полученным от разведывательного управления ЦАХАЛ.