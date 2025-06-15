КСИР сообщил о гибели восьми командиров
В результате атак Израиля погибли еще восемь командиров военно-космических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), сообщается на его сайте.
«Несправедливое и гордое мученичество группы видных и старших командиров аэрокосмических сил исламской революции КСИР: Махмуд Багери, Давуд Шейхиан, Мохаммад Багер Тахерпур, Мансур Сафарпур, Масуд Тайеб, Хосро Хассани, Джавад Джурсера и Мохаммад Агаджафари», – говорится в заявлении КСИР.
14 июня Израиль сообщил о ликвидации более 20 иранских командиров в рамках начального этапа операции «Восходящий лев». Среди ликвидированных – начальник разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил Ирана, а также командующий ракетными силами «земля – земля» КСИР. Удары были нанесены истребителями ВВС Израиля по координатам, полученным от разведывательного управления ЦАХАЛ.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил в видеообращении, что Израиль «нанесет удары по каждому объекту и каждой цели режима аятоллы». Тегеран пригрозил усилить свои атаки, если Израиль продолжит военные действия.