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Израиль сообщил о ликвидации более 20 иранских командиров

Ведомости

Израильские военные в рамках начального этапа операции «Восходящий лев» уничтожили более 20 высокопоставленных иранских командиров. Об этом сообщили в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно заявлению, среди ликвидированных – начальник разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил Ирана, а также командующий ракетными силами «земля – земля» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Удары были нанесены истребителями ВВС Израиля по координатам, полученным от разведывательного управления ЦАХАЛ.

Отмечается, что все цели были связаны с ключевыми структурами безопасности и ракетными подразделениями Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль совершил серию ударов по Ирану, которые были направлены как против его ядерной программы, так и против высшего военного командования. Атака продолжалась и в течение дня.

Иранские власти сообщили, что в результате израильской атаки по жилым кварталам Тегерана погибли 78 человек, еще 329 получили ранения. Под ударом оказались также иранские ядерные объекты и авиабазы.

Также сообщалось, что верховный главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами был убит, а штаб-квартира подразделения в Тегеране подверглась обстрелу. Также в результате израильской атаки погиб начальник генерального штаба вооруженных сил страны, генерал-майор КСИР Мохаммад Багери.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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