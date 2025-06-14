Израиль сообщил о ликвидации более 20 иранских командиров

Иранские власти сообщили, что в результате израильской атаки по жилым кварталам Тегерана погибли 78 человек, еще 329 получили ранения. Под ударом оказались также иранские ядерные объекты и авиабазы.



Также сообщалось, что верховный главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами был убит, а штаб-квартира подразделения в Тегеране подверглась обстрелу. Также в результате израильской атаки погиб начальник генерального штаба вооруженных сил страны, генерал-майор КСИР Мохаммад Багери.