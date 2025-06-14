Израиль сообщил о ликвидации более 20 иранских командиров
Израильские военные в рамках начального этапа операции «Восходящий лев» уничтожили более 20 высокопоставленных иранских командиров. Об этом сообщили в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Согласно заявлению, среди ликвидированных – начальник разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил Ирана, а также командующий ракетными силами «земля – земля» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Удары были нанесены истребителями ВВС Израиля по координатам, полученным от разведывательного управления ЦАХАЛ.
Отмечается, что все цели были связаны с ключевыми структурами безопасности и ракетными подразделениями Ирана.
В ночь на 13 июня Израиль совершил серию ударов по Ирану, которые были направлены как против его ядерной программы, так и против высшего военного командования. Атака продолжалась и в течение дня.
Иранские власти сообщили, что в результате израильской атаки по жилым кварталам Тегерана погибли 78 человек, еще 329 получили ранения. Под ударом оказались также иранские ядерные объекты и авиабазы.
Также сообщалось, что верховный главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами был убит, а штаб-квартира подразделения в Тегеране подверглась обстрелу. Также в результате израильской атаки погиб начальник генерального штаба вооруженных сил страны, генерал-майор КСИР Мохаммад Багери.