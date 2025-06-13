Генерал Вахиди назначен новым командующим КСИР

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что его верховный главнокомандующий Хоссейн Салами был убит, а штаб-квартира подразделения в Тегеране подверглась обстрелу. Также в результате израильской атаки погиб начальник генерального штаба вооруженных сил страны, генерал-майор КСИР Мохаммад Багери. Иранские государственные СМИ сообщили, что по меньшей мере два учёных-ядерщика, Ферейдун Аббаси и Мохаммад Мехди Техранчи, были убиты в результате израильских ударов по Тегерану.