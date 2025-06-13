Генерал Вахиди назначен новым командующим КСИР
По данным информационного агентства Nournews, Верховный лидер Ирана назначил генерала Ахмада Вахиди новым командующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Он сменил на этом посту погибшего Хосейна Салами.
13 июня Израиль нанес широкомасштабные удары по Ирану, заявив, что целью были ядерные объекты, заводы по производству баллистических ракет и военные командиры и что это начало длительной операции по предотвращению создания Тегераном атомного оружия.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что его верховный главнокомандующий Хоссейн Салами был убит, а штаб-квартира подразделения в Тегеране подверглась обстрелу. Также в результате израильской атаки погиб начальник генерального штаба вооруженных сил страны, генерал-майор КСИР Мохаммад Багери. Иранские государственные СМИ сообщили, что по меньшей мере два учёных-ядерщика, Ферейдун Аббаси и Мохаммад Мехди Техранчи, были убиты в результате израильских ударов по Тегерану.