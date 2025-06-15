IRNA: иранские ракеты ударили по Тель-Авиву, Хайфе и Ашкелону

По информации минздрава Израиля, в ночь после обстрелов медицинская помощь понадобилась 385 пострадавшим. 12 человек погибли, еще семь находятся в тяжелом состоянии. Общее число жертв с начала эскалации достигло 15 человек. В Иране сообщают о десятках погибших и сотнях раненых в результате атак Израиля.