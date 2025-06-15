IRNA: иранские ракеты ударили по Тель-Авиву, Хайфе и Ашкелону

IRNA: иранские ракеты ударили по Тель-Авиву, Хайфе и АшкелонуСтороны продолжают наносить удары друг по другу
Иранские баллистические ракеты поразили израильские города Тель-Авив, Хайфа и Ашкелон. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на официальные источники.
«Иранские ракеты поразили Тель-Авив, Хайфу и Ашкелон», – говорится в публикации.
Удары стали ответом на недавние атаки Израиля по объектам силовых структур в Тегеране. До этого сообщалось об ударах израильской авиации по зданиям министерства разведки, штабу полиции, штабу ВВС и зданию меджлиса. Эти действия проходят в рамках операции «Восставший лев», начавшейся 13 июня.
Изначально Израиль нанес авиаудары по ядерной инфраструктуре Ирана и позициям высокопоставленных военных. В ответ Иран запустил сотни ракет по израильской территории.
По информации минздрава Израиля, в ночь после обстрелов медицинская помощь понадобилась 385 пострадавшим. 12 человек погибли, еще семь находятся в тяжелом состоянии. Общее число жертв с начала эскалации достигло 15 человек. В Иране сообщают о десятках погибших и сотнях раненых в результате атак Израиля.
По данным Армии обороны Израиля, около 50 истребителей нанесли удары по ключевым объектам ядерной программы в Тегеране в ночь на 15 июня. Всего за три дня операции было поражено более 720 военных целей на территории Ирана.