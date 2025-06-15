Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение

Глава государства указал, что такое уже происходило с другими странами при его посредничестве. По его мнению, Израиль и Иран заключат мирную сделку так же, как это сделали Индия и Пакистан. Трамп пояснил, что тогда он «использовал торговлю с США, чтобы внести разум, согласованность и здравомыслие в переговоры». В результате страны быстро приняли решение и «остановились».