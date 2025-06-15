Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение

Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашениеОн пожаловался, что не получает признания за свою роль в разрешении конфликтов
Иран и Израиль заключат соглашение, скоро в регионе наступит мир, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
Глава государства указал, что такое уже происходило с другими странами при его посредничестве. По его мнению, Израиль и Иран заключат мирную сделку так же, как это сделали Индия и Пакистан. Трамп пояснил, что тогда он «использовал торговлю с США, чтобы внести разум, согласованность и здравомыслие в переговоры». В результате страны быстро приняли решение и «остановились».
«Точно так же скоро будет мир между Израилем и Ираном! Уже идут многочисленные звонки и встречи. Я делаю многое, но мне никогда не дают за это признания – и это нормально, народ все понимает», – написал политик.
Он напомнил, что во время своего первого срока на посту президента США ему удалось урегулировать конфликт Сербии и Косово, который мог «перерасти в войну». Трамп также привел в пример спор Египта и Эфиопии. Сейчас там установился мир, и «благодаря вмешательству» президента США он сохранится, пообещал глава государства.
Обострение конфликта между странами произошло 13 июня. Израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и позиции высокопоставленных военных. В ответ Иран выпустил сотни баллистических ракет по территории Израиля, а поддерживающие Тегеран хуситы нанесли удар по Тель-Авиву. Обе стороны сообщали о погибших, раненых и разрушениях.