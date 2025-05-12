Как долго продлится перемирие между Индией и Пакистаном

Пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф в телеобращении к народу заявил, что его страна согласилась прекратить огонь ради мира и безопасности в регионе, и выразил надежду, что Исламабад и Нью-Дели будут решать все спорные вопросы, включая территориальный спор вокруг Кашмира, за столом переговоров. Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар на своей странице в Х написал, что Исламабад всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не поступаясь своим суверенитетом и территориальной целостностью.