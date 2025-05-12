Как долго продлится перемирие между Индией и Пакистаном

Как долго продлится перемирие между Индией и ПакистаномСтороны обвинили друг друга в военных провокациях вскоре после прекращения огня
Индия и Пакистан после четырех дней столкновений вечером 10 мая достигли соглашения о прекращении огня. Первым эту новость сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social. Чуть позже ее подтвердили власти двух противоборствующих сторон.
«После долгих ночных переговоров при посредничестве США я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня», – написал Трамп в соцсети. Он пообещал нарастить торговлю с Исламабадом и Нью-Дели, а также помочь им «после тысячи лет» найти решение по Кашмиру.
Пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф в телеобращении к народу заявил, что его страна согласилась прекратить огонь ради мира и безопасности в регионе, и выразил надежду, что Исламабад и Нью-Дели будут решать все спорные вопросы, включая территориальный спор вокруг Кашмира, за столом переговоров. Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар на своей странице в Х написал, что Исламабад всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не поступаясь своим суверенитетом и территориальной целостностью.
Его индийский коллега Викрам Мисри уточнил, что стороны договорились прекратить огонь на суше, в воздухе и на море с 17.00 (14.00 мск) 10 мая после телефонных переговоров руководителей военных операций двух стран. Он добавил, что военные снова проведут телефонную беседу 12 мая.
Источники CNN в индийском правительстве сообщили, что Нью-Дели и Исламабад договорились прекратить огонь напрямую, без посредников в лице Трампа. При этом The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме написала о важной роли вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио в достижении индо-пакистанских договоренностей. Пакистанский МИД в своем заявлении отметил конструктивную роль США в разрешении кризиса, МИД Индии таких заявлений не делал.
Хотя Пакистан обращался за посредничеством к Китаю, Пекин не мог играть эту роль из-за напряженных отношений с Дели даже после попыток урегулирования китайско-индийских пограничных споров на саммите БРИКС в Казани в 2024 г., заявил «Ведомостям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований Василий Кашин. Поэтому для Пекина даже удобно, что медиаторами выступили американцы, говорит Кашин. По его словам, у КНР, несмотря на тесные экономические отношения, нет «контрольного пакета» в пакистанской внешней и внутренней политике.
По словам собеседников The New York Times, Вашингтон изначально не планировал вмешиваться в этот конфликт, но впоследствии изменил свой подход из-за опасений риска ядерной эскалации. По данным Ассоциации по контролю над вооружениями, у Индии и Пакистана примерно по 170 ядерных боеголовок.
Как начались бои
Пограничные столкновения между Индией и Пакистаном начались 7 мая, после того как Нью-Дели объявил о проведении военной операции «Синдур» «против террористической инфраструктуры» на пакистанской территории. Причиной обострения отношений стал теракт в Пахалгаме в Джамму и Кашмире 22 апреля, в результате которого погибло 26 человек. Впоследствии индийские власти возложили ответственность за нападение на Исламабад. Пакистанское руководство отвергло это обвинение, а затем назвало удары индийских ВВС по пакистанской территории «актом войны».
По данным CNN, в пограничном конфликте две страны провели масштабный воздушный бой, в котором участвовало более сотни истребителей. За четыре дня потери сторон в общей сложности составили около 70 человек, передает Reuters. По словам Кашина, конфликт стал хорошей рекламой китайской авиатехники – именно истребитель ВВС Пакистана производства КНР J-10 прошел боевое крещение и впервые сбил, как утверждалось, хорошо защищенный системами РЭБ современный французский истребитель Rafale ВВС Индии. Неплохо зарекомендовали себя на пакистанской стороне китайские комплексы ПВО HQ-16, разработанные на базе советско-российского «Бука», отметил он. С индийской стороны отмечена работа российских ЗРК С-400 и российско-индийских ракет Brahmos.
Это не первая эскалация между Индией и Пакистаном. Последний раз армии двух стран вели приграничные бои в 2019 г., после того как пакистанские исламисты убили 40 индийских полицейских в теракте в округе Пулвама возле индо-пакистанской границы. Две страны находятся во враждебных отношениях из-за спора вокруг принадлежности региона Джамму и Кашмир: Исламабад оспаривает у Нью-Дели и индийскую часть территории, где проживает преимущественно мусульманское население. С военной точки зрения конфликт происходил гораздо жестче, чем в 2019 г., замечает Кашин.
Что будет дальше
Обе стороны заинтересованы в деэскалации насилия и сейчас они пытаются «отыграть назад», говорит доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский. По его словам, власти этих государств достигли своих целей на политическом уровне – и та и другая сторона показала своим избирателям готовность отстаивать свои национальные интересы. «Поэтому эскалация никому не выгодна, Индия и Пакистан не хотят пересекать красные линии в виде использования регулярных войск на территории друг друга», – полагает эксперт.
Как считает Волхонский, Трамп решил вмешаться в индо-пакистанский конфликт, для того чтобы продемонстрировать своим согражданам успехи на дипломатическом поприще на фоне неудач на российско-украинском треке. «Индийцы и пакистанцы были и так готовы к деэскалации, а тут для американского президента выдалась возможность помирить обе стороны, выдав эти действия как результат ловкой дипломатии», – отметил эксперт.
Индии и Пакистану удалось снизить напряженность на границе благодаря международному вмешательству, полагает индийский политолог Нандан Унникришнан. По его мнению, пакистанскую сторону убедили начать деэскалацию американцы. Индийские власти провели все ответные меры, связанные с терактом 22 апреля, поэтому они не намерены дальше поддерживать военную напряженность, считает политолог.
Правда, вскоре после этого на пресс-конференции Мисри обвинил Пакистан в нарушении договоренностей и военных провокациях на индо-пакистанской границе. Он добавил, что руководство страны дало указание своим военным «решительно реагировать» на действия пакистанской армии. МИД Пакистана сделал аналогичное обвинение в адрес индийской стороны.