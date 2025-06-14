Трамп заявил, что в разговоре с Путиным много времени было посвящено Ирану

Разговор Путина и Трампа 14 июня стал пятым после возвращения Трампа в Белый дом. Последний контакт был 4 июня — тогда обсуждали переговоры с Украиной и ядерную сделку с Ираном. Новый раунд переговоров между США и Ираном, запланированный в Маскате, отменен после начала израильской операции «Нация львов» против ядерной инфраструктуры Ирана. В результате ударов погибли иранские генералы и ученые, Иран ответил атакой дронов. Обстрелы продолжились 14 июня, есть жертвы среди мирных жителей. По словам Трампа, в ходе израильской атаки погибли и иранские участники переговоров с США.