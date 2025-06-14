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Трамп заявил, что в разговоре с Путиным много времени было посвящено Ирану

Он сообщил, что разговор по Украине отложен на следующую неделю
Людмила Чернова
ТАСС
ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию вокруг Ирана, а украинский конфликт они обсудят на следующей неделе.

«Президент Путин позвонил сегодня утром, чтобы любезно поздравить меня с днем рождения, но, что более важно, – чтобы обсудить Иран, страну, которую он хорошо знает, – написал Трамп в своей сети Truth Social. – Мы долго говорили на эту тему».

Трамп заявил, что Путин, как и он, считает, что конфликт между Израилем и Ираном должен завершиться.

«Я в ответ отметил, что и его конфликт тоже должен завершиться», – добавил он.

Трамп рассказал, что намного меньше времени было уделено обсуждению России и Украины. «Это перенесено на следующую неделю, – написал американский лидер. – Он проводит запланированные обмены пленными – большое количество заключенных немедленно обмениваются с обеих сторон».

14 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что разговор Путина и Трампа был сосредоточен на обострении конфликта между Израилем и Ираном. Путин осудил действия Израиля и выразил обеспокоенность последствиями. Он подчеркнул готовность России к посредничеству. Также напомнил, что Москва ранее предлагала шаги по ядерной сделке США и Ирана.

Трамп в свою очередь назвал ситуацию на Ближнем Востоке тревожной, отметив эффективность израильских ударов по Ирану, сообщил Ушаков. Однако оба лидера поддержали идею возобновления переговоров по иранской ядерной программе. Трамп заявил о готовности американских переговорщиков вернуться к диалогу.

Разговор Путина и Трампа 14 июня стал пятым после возвращения Трампа в Белый дом. Последний контакт был 4 июня — тогда обсуждали переговоры с Украиной и ядерную сделку с Ираном. Новый раунд переговоров между США и Ираном, запланированный в Маскате, отменен после начала израильской операции «Нация львов» против ядерной инфраструктуры Ирана. В результате ударов погибли иранские генералы и ученые, Иран ответил атакой дронов. Обстрелы продолжились 14 июня, есть жертвы среди мирных жителей. По словам Трампа, в ходе израильской атаки погибли и иранские участники переговоров с США.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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