Мерц выступил против посредничества России в израильско-иранском конфликте
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против посредничества России в текущем противостоянии между Израилем и Ираном. Об этом он сообщил журналистам перед началом саммита «Большой семерки» (G7), который проходит в Канаде.
«Я лично не вижу, чтобы президент России мог сыграть посредническую роль в данном конфликте», – подчеркнул Мерц (цитата по ТАСС).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что Россия сохраняет готовность при необходимости оказать посреднические услуги в урегулировании конфликта Ирана и Израиля.
Он напомнил, что за последние несколько дней президент России Владимир Путин провел несколько важных международных телефонных разговоров. В частности, глава государства общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом США Дональдом Трампом.
Военные действия между Ираном и Израилем продолжаются с 13 июня. В этот день израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками.