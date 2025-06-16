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Кремль: Россия готова помочь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке

Ведомости

Россия сохраняет готовность при необходимости оказать посреднические услуги в урегулировании конфликта Ирана и Израиля. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что за последние несколько дней президент России Владимир Путин провел несколько важных международных телефонных разговоров. В частности, глава государства общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом США Дональдом Трампом.

«Остаются на столе те предложения, которые ранее были изложены президентом Путиным в предыдущий разговор с президентом Трампом. В этом плане готовность и желание России остаются», – уточнил представитель Кремля.

13 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп в телефонном разговоре обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке. Российский глава осудил израильскую военную операцию и выразил серьезную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта.

По результатам беседы стало известно, что российская сторона готова осуществить «возможные посреднические усилия». Путин напомнил, что до нынешнего обострения обстановки Россия предлагала конкретные шаги, направленные на нахождение «взаимоприемлемых договоренностей в ходе проводившихся между представителями США и Ирана переговоров по иранской ядерной ядерной программе». Трамп после разговора заявил, что открыт к возможному посредничеству Путина в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем.

Военные действия между Ираном и Израилем продолжаются с 13 июня. В этот день израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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