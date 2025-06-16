Кремль: Россия готова помочь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке

По результатам беседы стало известно, что российская сторона готова осуществить «возможные посреднические усилия». Путин напомнил, что до нынешнего обострения обстановки Россия предлагала конкретные шаги, направленные на нахождение «взаимоприемлемых договоренностей в ходе проводившихся между представителями США и Ирана переговоров по иранской ядерной ядерной программе». Трамп после разговора заявил, что открыт к возможному посредничеству Путина в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем.