Россия осудила атаки на Иран со стороны США

США нанесли удары по ядерным объектам Ирана в тот же день и практически в тот же час, когда Адольф Гитлер напал на СССР в 1941 г. – это «страшный символизм исторических параллелей», заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он назвал удары США «большой ошибкой». Он уверен, что Вашингтон понимает неизбежность ответа Тегерана, и считает, что удары по Ирану «не имели для США причин в военном плане и не могут иметь оправдания с точки зрения международного права».