Россия осудила атаки на Иран со стороны США

Россия осудила атаки на Иран со стороны СШАМИД призвал «коллективно отвергнуть» действия Вашингтона и Тель-Авива
Москва осудила американские удары по Ирану. Такие атаки являются нарушением международного права, следует из сообщения МИД России.
«Россия решительным образом осуждает совершенные США на рассвете 22 июня удары по ряду ядерных объектов в Иране, предпринятые вслед за израильскими нападениями на Исламскую Республику», – говорится в сообщении.
По заявлению МИДа, решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию «суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право». В том числе Устав ООН, резолюции Совбеза ООН.
«Вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН», – добавили в ведомстве.
Москва предупреждает и о последствиях атак – в частности, радиологических. Появляется и риск разрастания конфликта на Ближнем Востоке, который «и без того охвачен множеством кризисов». Удары также нанесли огромный урон авторитету Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и базирующейся на нем системе проверки и мониторинга МАГАТЭ, заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Россия призвала Совет Безопасности ООН отреагировать на ситуацию и «коллективно отвергнуть конфронтационные действия США и Израиля». Также Москва призвала вернуть ситуацию в политико-дипломатическое русло.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в результате ударов США обогащение ядерных материалов и будущее производство ЯО «будет продолжено», а ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект. По его версии, результатом атак стало и то, что политический режим Ирана сохранен и с «высокой степенью вероятности он стал сильнее»: «Народ консолидируется вокруг духовного руководства, причем даже тот, который ему не симпатизировал».
Медведев также указал, что лидер США Дональд Трамп, пришедший как президент-миротворец, начал новую войну для США. «С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации», – написал он в Telegram.
Обстановка на площадке иранской АЭС «Бушер» остается спокойной на фоне ударов США, сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. Он заявил, что в случае возникновения угрозы для персонала, задействованного в строительстве двух энергоблоков станции, госкорпорация готова к немедленной эвакуации. В первую очередь будут эвакуированы женщины и дети, говорится в заявлении.
«К большому сожалению война на Ближнем Востоке будет расширяться, она не закончится с американскими ударами по Ирану в ночь на 22 июня. Исламская Республика вынуждена будет отвечать на нарушение суверенитета и агрессию против своей страны», – написал председатель комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас.
США нанесли удары по ядерным объектам Ирана в тот же день и практически в тот же час, когда Адольф Гитлер напал на СССР в 1941 г. – это «страшный символизм исторических параллелей», заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он назвал удары США «большой ошибкой». Он уверен, что Вашингтон понимает неизбежность ответа Тегерана, и считает, что удары по Ирану «не имели для США причин в военном плане и не могут иметь оправдания с точки зрения международного права».