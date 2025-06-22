Медведев: Трамп начал новую войну для США
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказался по поводу атаки США по Ирану. По его мнению, американский президент Дональд Трамп начал новую войну для США.
«Трамп, пришедший как президент-миротворец, начал новую войну для США. <...> С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, г-н президент!», – написал он.
Медведев также подчеркнул, что действия США не повредили политическому режиму Ирана – «он стал сильнее». По его мнению, абсолютное большинство стран мира против действий Израиля и США.
В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном, совершив атаку по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. В тот же день Трамп выступил в Белом доме с обращением. Президент США предупредил, что Иран столкнется с «еще большей трагедией», если не согласится на мир.