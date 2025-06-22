Медведев: Трамп начал новую войну для США

В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном, совершив атаку по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. В тот же день Трамп выступил в Белом доме с обращением. Президент США предупредил, что Иран столкнется с «еще большей трагедией», если не согласится на мир.