CNBC: судоходные группы начинают избегать Ормузского пролива из-за конфликта

По данным Управления энергетической информации США, в 2023 г. через Ормузский пролив ежедневно перевозилось в среднем 20,9 млн баррелей нефти, что составляет около 20% мирового потребления нефтепродуктов. CNBC подчеркивает, что даже временная блокировка этого маршрута может спровоцировать рост мировых цен на энергоносители, увеличение стоимости транспортировки и серьезные задержки в поставках.