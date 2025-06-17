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CNBC: судоходные группы начинают избегать Ормузского пролива из-за конфликта

Ведомости

Из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном судоходные компании начали избегать Ормузского пролива, одного из ключевых маршрутов мировой нефтяной торговли. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные крупнейшей международной ассоциации судоходства.

Судовладельцы проявляют повышенную осторожность как в Красном море, так и в Ормузском проливе. Глава службы безопасности международной судоходной ассоциации Bimco Якоб Ларсен отметил, что текущая ситуация добавляет элемент неопределенности для морских перевозок.

«В периоды повышенной угрозы безопасности тарифы на перевозку грузов и заработная плата экипажей часто повышаются, создавая экономический стимул для тех, кто рискует проходить через зоны конфликтов», – добавил он.

По словам Ларсена, такие механизмы на протяжении веков поддерживали глобальную торговлю даже в условиях войн и напряженности.

По данным Управления энергетической информации США, в 2023 г. через Ормузский пролив ежедневно перевозилось в среднем 20,9 млн баррелей нефти, что составляет около 20% мирового потребления нефтепродуктов. CNBC подчеркивает, что даже временная блокировка этого маршрута может спровоцировать рост мировых цен на энергоносители, увеличение стоимости транспортировки и серьезные задержки в поставках.

Утром 17 июня иранский телеканал Press TV сообщал, что три судна загорелись у побережья Ирана недалеко от Ормузского пролива. В публикации были представлены фотографии, предположительно демонстрирующие горящие корабли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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