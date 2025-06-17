CNBC: судоходные группы начинают избегать Ормузского пролива из-за конфликта
Из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном судоходные компании начали избегать Ормузского пролива, одного из ключевых маршрутов мировой нефтяной торговли. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные крупнейшей международной ассоциации судоходства.
Судовладельцы проявляют повышенную осторожность как в Красном море, так и в Ормузском проливе. Глава службы безопасности международной судоходной ассоциации Bimco Якоб Ларсен отметил, что текущая ситуация добавляет элемент неопределенности для морских перевозок.
«В периоды повышенной угрозы безопасности тарифы на перевозку грузов и заработная плата экипажей часто повышаются, создавая экономический стимул для тех, кто рискует проходить через зоны конфликтов», – добавил он.
По словам Ларсена, такие механизмы на протяжении веков поддерживали глобальную торговлю даже в условиях войн и напряженности.
По данным Управления энергетической информации США, в 2023 г. через Ормузский пролив ежедневно перевозилось в среднем 20,9 млн баррелей нефти, что составляет около 20% мирового потребления нефтепродуктов. CNBC подчеркивает, что даже временная блокировка этого маршрута может спровоцировать рост мировых цен на энергоносители, увеличение стоимости транспортировки и серьезные задержки в поставках.
Утром 17 июня иранский телеканал Press TV сообщал, что три судна загорелись у побережья Ирана недалеко от Ормузского пролива. В публикации были представлены фотографии, предположительно демонстрирующие горящие корабли.