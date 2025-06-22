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Вэнс предупредил о рисках закрытия Ормузского пролива Ираном

Ведомости

Закрытие Ормузского пролива было бы «самоубийственно» для Ирана. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью NBC News.

«Для самих иранцев это было бы самоубийством. Я имею в виду, что вся их экономика проходит через Ормузский пролив. Если они хотят разрушить свою экономику и вызвать перебои в мире, я думаю, это будет их решение», – сказал он.

Вэнс также заявил в интервью телеканалу, что Вашингтон воюет «не с Ираном, а с ядерной программой» Тегерана. По его словам, нанесенные 22 июня удары «существенно задержали» возможность Ирана разработать ядерное оружие.

22 июня парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива, через который проходят поставки нефти на мировые рынки. При этом окончательное решению по закрытию будет принято Советом национальной безопасности республики, уточнял член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари.

Решение принято в связи с усиливающейся агрессией в отношении Ирана. 13 июня Израиль нанес удары по Ирану, нацеленные на его ядерную программу и высшее военное руководство. В ночь на 22 июня удары нанесли США. Американскими силами были атакованы три объекта – в Фордо, Натанзе и Исфахане.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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