Вэнс предупредил о рисках закрытия Ормузского пролива Ираном
Закрытие Ормузского пролива было бы «самоубийственно» для Ирана. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью NBC News.
«Для самих иранцев это было бы самоубийством. Я имею в виду, что вся их экономика проходит через Ормузский пролив. Если они хотят разрушить свою экономику и вызвать перебои в мире, я думаю, это будет их решение», – сказал он.
Вэнс также заявил в интервью телеканалу, что Вашингтон воюет «не с Ираном, а с ядерной программой» Тегерана. По его словам, нанесенные 22 июня удары «существенно задержали» возможность Ирана разработать ядерное оружие.
22 июня парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива, через который проходят поставки нефти на мировые рынки. При этом окончательное решению по закрытию будет принято Советом национальной безопасности республики, уточнял член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари.
Решение принято в связи с усиливающейся агрессией в отношении Ирана. 13 июня Израиль нанес удары по Ирану, нацеленные на его ядерную программу и высшее военное руководство. В ночь на 22 июня удары нанесли США. Американскими силами были атакованы три объекта – в Фордо, Натанзе и Исфахане.