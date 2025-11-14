Газета
Christian Dior зарегистрировала товарный знак на территории России

Ведомости

Французская компания Christian Dior зарегистрировала товарный знак Gem Dior в России, следует из материалов на сайте Роспатента.

Компания «Кристиан Диор кутюр» подала заявку 1 августа 2024 г., указано в карточке ведомства. Товарный знак Gem Dior относится к классу № 14 по международной классификации товаров и услуг (МКТУ). По данным Роспатента, компания в России будет заниматься бижутерией, ювелирными украшениями, футлярами и часами.

13 ноября агентство Bloomberg писало, что свыше 300 компаний, зарегистрированных не на территории России, опасаются судебного преследования своих товарных знаков в стране. Издание объяснило, что российское законодательство предусматривает аннулирование товарных знаков, которые не используются в течение трех лет. При этом любой, кто подаст заявку на получение прав и заплатит сбор около $1500, может получить товарный знак.

