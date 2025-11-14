Christian Dior зарегистрировала товарный знак на территории России

13 ноября агентство Bloomberg писало, что свыше 300 компаний, зарегистрированных не на территории России, опасаются судебного преследования своих товарных знаков в стране. Издание объяснило, что российское законодательство предусматривает аннулирование товарных знаков, которые не используются в течение трех лет. При этом любой, кто подаст заявку на получение прав и заплатит сбор около $1500, может получить товарный знак.