Christian Dior зарегистрировала товарный знак на территории России
Французская компания Christian Dior зарегистрировала товарный знак Gem Dior в России, следует из материалов на сайте Роспатента.
Компания «Кристиан Диор кутюр» подала заявку 1 августа 2024 г., указано в карточке ведомства. Товарный знак Gem Dior относится к классу № 14 по международной классификации товаров и услуг (МКТУ). По данным Роспатента, компания в России будет заниматься бижутерией, ювелирными украшениями, футлярами и часами.
13 ноября агентство Bloomberg писало, что свыше 300 компаний, зарегистрированных не на территории России, опасаются судебного преследования своих товарных знаков в стране. Издание объяснило, что российское законодательство предусматривает аннулирование товарных знаков, которые не используются в течение трех лет. При этом любой, кто подаст заявку на получение прав и заплатит сбор около $1500, может получить товарный знак.