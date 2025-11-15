Apple может объявить об уходе Тима Кука с поста главы компании

Бывший операционный директор Apple Кук руководил компанией с 2011 г. На посту гендиректора он сменил соучредителя Стива Джобса. Кук в контексте своего возможного ухода говорил, что у Apple есть «очень подробные планы преемственности». Bloomberg писал, что после ухода с поста он останется в компании в качестве председателя совета директоров, а на его место, по ожиданиям, придет Тернус.