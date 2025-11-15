Apple может объявить об уходе Тима Кука с поста главы компании
Генеральный директор Apple Тим Кук может уйти в отставку в следующем году, совет директоров и высшее руководство компании недавно активизировали подготовку к этому событию, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По данным источников газеты, сменить Кука на посту гендиректора Apple может старший вице-президент компании, глава отдела разработки оборудования Джон Тернус. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято, отметили собеседники FT.
Близкие к Apple источники также утверждают, что кадровые перестановки давно запланированы и не связаны с текущими показателями компании в преддверии «ожидаемо рекордных продаж iPhone в конце года». Отмечается, что производитель вряд ли назовет нового генерального директора до публикации отчетности в конце января.
«Объявление в начале года даст новой команде руководителей время освоиться перед важными ежегодными мероприятиями, конференцией разработчиков в июне и запуском iPhone в сентябре», – говорится в статье.
Бывший операционный директор Apple Кук руководил компанией с 2011 г. На посту гендиректора он сменил соучредителя Стива Джобса. Кук в контексте своего возможного ухода говорил, что у Apple есть «очень подробные планы преемственности». Bloomberg писал, что после ухода с поста он останется в компании в качестве председателя совета директоров, а на его место, по ожиданиям, придет Тернус.