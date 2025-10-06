Bloomberg: пост Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Куку в этом году исполняется 65 лет. Bloomberg пишет, что, скорее всего, после ухода с поста он останется в компании в качестве председателя совета директоров. На его место, по ожиданиям, придет Тернус, которому 50 лет, – столько же было Куку, когда он занял должность главы Apple. Агентство пишет, что другие топ-менеджеры, кандидатуры которых могут рассматриваться, вряд ли справятся с такой должностью. Тернус – технолог, что больше требуется компании.