Bloomberg: пост Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Ведомости

Компанию Apple ожидает масштабная смена руководства, включая генерального директора Тима Кука, сообщило агентство Bloomberg. Главный претендент на должность главы компании – руководитель отдела разработки оборудования, старший вице-президент Джон Тернус.

Куку в этом году исполняется 65 лет. Bloomberg пишет, что, скорее всего, после ухода с поста он останется в компании в качестве председателя совета директоров. На его место, по ожиданиям, придет Тернус, которому 50 лет, – столько же было Куку, когда он занял должность главы Apple. Агентство пишет, что другие топ-менеджеры, кандидатуры которых могут рассматриваться, вряд ли справятся с такой должностью. Тернус – технолог, что больше требуется компании.

По данным Bloomberg, «масштабная смена караула» в Apple начнется с ухода главного операционного директора Джеффа Уильямса, которого ранее считали преемником Кука. Затем на пенсию может выйти экс-глава Агентства по охране окружающей среды, назначенная в 2013 г. руководителем отдела по экологическим инициативам компании Лиза Джексон. За ней последуют еще несколько руководителей.

9 сентября в Театре им. Стива Джобса в Apple Park прошла презентация новинок Apple. Компания представила новый IPhone Air и новую линейку IPhone 17. Также производитель обновил Apple Watch и AirPods Pro. Apple рассчитывает, что новая линейка iPhone оживит рост продаж флагманской модели. Компания последние годы столкнулась с низкими продажами на фоне редкой смены устройств потребителями, а также того, что в новых моделях обычно представлены лишь незначительные улучшения.

