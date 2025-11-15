США потребовали полного выхода акционеров РФ из сербской NIS

Сложный для Сербии сигнал заключается в том, что республика не добилась ни одного дня на продолжение работы NIS, добавила министр. Она подчеркнула, что сменить собственника «за 7-8 дней невозможно». При этом США дали одобрение на переговоры о владельце, которое действует до 13 февраля. Теперь сербским властям предстоит принять непростое решение, будут ли они брать на себя управление компанией, а затем «определять и компенсировать ущерб».