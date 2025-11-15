Газета
США потребовали полного выхода акционеров РФ из сербской NIS

США отклонили запрос Сербии на продление лицензии компании «Нефтяная промышленность Сербии» (NIS) и требуют полного выхода России из состава акционеров компании, сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики республики Дубравка Джедович-Ханданович.

«По запросу юристов NIS, которые обратились к правительству США с предложением заключить контракт на управление NIS, администрация США впервые четко и недвусмысленно заявила, что хочет полной смены собственников российских акционеров, то есть требует полного выхода российских акционеров из состава акционеров NIS», – сказала она на пресс-конференции (цитата по Vreme).

Сложный для Сербии сигнал заключается в том, что республика не добилась ни одного дня на продолжение работы NIS, добавила министр. Она подчеркнула, что сменить собственника «за 7-8 дней невозможно». При этом США дали одобрение на переговоры о владельце, которое действует до 13 февраля. Теперь сербским властям предстоит принять непростое решение, будут ли они брать на себя управление компанией, а затем «определять и компенсировать ущерб». 

На фоне новостей из США премьер-министр республики Джуро Мацут назначил заседание кабмина на 16 ноября. Оно пройдет с участием президента Сербии Александра Вучича, также на заседание будут приглашены «все директора публичных компаний».

В октябре санкции минфина США в отношении крупнейшей компании сербского ТЭК, долей в которой владеет «Газпром нефть», де-факто вступили в силу спустя девять месяцев. В том же месяце Джедович-Ханданович заявила, что сербские власти не стремятся национализировать NIS и выступают против отъема российской собственности в Европе.

