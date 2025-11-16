LG зарегистрировала в России новые товарные знаки
Южнокорейская корпорация LG зарегистрировала в России шесть новых товарных знаков для электронных и цифровых товаров. Среди них продукты бренда аудиосистем Xboom: XboomStage, XboomBuds и XboomPower. Они были зарегистрированы по 9-му классу МКТУ, который включает акустические системы и наушники, сообщает ТАСС.
Также в Роспатент внесены товарные знаки Affectionate Intelligence, LG AI Processor и webOS. Они относятся к 9-му и 42-му классам МКТУ, охватывающим компьютерные микросхемы, а также обслуживание и обновление программного обеспечения. Все заявки были поданы американской компанией «ЭлДжи электроникс инк» в течение 2024-2025 гг. Срок действия регистрации товарных знаков в России истекает в 2034-2035 гг.
В марте, газета The Korea Times сообщала о том, что крупные южнокорейские корпорации, включая LG Electronics, рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Это может произойти после урегулирования конфликта на Украине и отмены антироссийских санкций, поскольку Россия представляет собой важный рынок с устойчивым спросом на корейскую продукцию и играет роль связующего звена между Центральной Азией и Европой.