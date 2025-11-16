LG зарегистрировала в России новые товарные знаки

В марте, газета The Korea Times сообщала о том, что крупные южнокорейские корпорации, включая LG Electronics, рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Это может произойти после урегулирования конфликта на Украине и отмены антироссийских санкций, поскольку Россия представляет собой важный рынок с устойчивым спросом на корейскую продукцию и играет роль связующего звена между Центральной Азией и Европой.