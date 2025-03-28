The Korea Times: Samsung и LG хотят вернуться на рынок России
Заметные действия к выходу на российский рынок показывает LG, которая, по словам представителей отрасли, в последнее время частично возобновила работу на своем заводе по производству электронных приборов в Москве. Генеральный директор LG Чо Джу-Ван говорил, что компания по-прежнему осторожна, поскольку конфликт на Украине еще не закончился, но внимательно следит за ситуацией, поскольку может возобновить работу после снятия санкций.
Samsung Electronics, остановившая работу своего завода в Калуге в 2022 г., с января по февраль этого года нарастила маркетинговые расходы в стране на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.
Издание обратило внимание и на действия производителя электрооборудования HD Hyundai Electric. Ожидается, что компания примет участие в выставке «Электро-2025» с 1 по 4 апреля. «Очевидно, это будет сделано с целью воспользоваться высоким спросом на восстановление энергетической инфраструктуры», – следует из материала.
12 марта стало известно, что южнокорейский автопроизводитель KGM (бывший SsangYong) начал продажи автомобилей в России под своим брендом. На российском рынке представлен модельный ряд из моделей KGM Tivoli, Korando и Torres, а также внедорожника Rexton. Стоимость Tivoli будет начинаться от 3,6 млн руб., Korando – от 4 млн руб., Torres – от 4,8 млн руб., Rexton – от 6,8 млн руб.
В середине февраля издание Hankyung сообщило, что Hyundai Motor рассматривает возвращение на рынок России на фоне переговоров президентов России и США, которые состоялись 12 февраля. Производитель продал свой бизнес в России в декабре 2023 г. с возможность выкупа завода в Санкт-Петербурге в течение двух лет. Таким образом, Hyundai должна воспользоваться этим правом до декабря этого года.