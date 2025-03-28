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The Korea Times: Samsung и LG хотят вернуться на рынок России

Ведомости

Южнокорейские компании ускоряют свои технико-экономические обоснования возобновления бизнеса в России – первые шаги к возвращению предпринимают Samsung и LG Electronics. Об этом пишет The Korea Times.

Заметные действия к выходу на российский рынок показывает LG, которая, по словам представителей отрасли, в последнее время частично возобновила работу на своем заводе по производству электронных приборов в Москве. Генеральный директор LG Чо Джу-Ван говорил, что компания по-прежнему осторожна, поскольку конфликт на Украине еще не закончился, но внимательно следит за ситуацией, поскольку может возобновить работу после снятия санкций.

Samsung Electronics, остановившая работу своего завода в Калуге в 2022 г., с января по февраль этого года нарастила маркетинговые расходы в стране на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Издание обратило внимание и на действия производителя электрооборудования HD Hyundai Electric. Ожидается, что компания примет участие в выставке «Электро-2025» с 1 по 4 апреля. «Очевидно, это будет сделано с целью воспользоваться высоким спросом на восстановление энергетической инфраструктуры», – следует из материала.

12 марта стало известно, что южнокорейский автопроизводитель KGM (бывший SsangYong) начал продажи автомобилей в России под своим брендом. На российском рынке представлен модельный ряд из моделей KGM Tivoli, Korando и Torres, а также внедорожника Rexton. Стоимость Tivoli будет начинаться от 3,6 млн руб., Korando – от 4 млн руб., Torres – от 4,8 млн руб., Rexton – от 6,8 млн руб.

В середине февраля издание Hankyung сообщило, что Hyundai Motor рассматривает возвращение на рынок России на фоне переговоров президентов России и США, которые состоялись 12 февраля. Производитель продал свой бизнес в России в декабре 2023 г. с возможность выкупа завода в Санкт-Петербурге в течение двух лет. Таким образом, Hyundai должна воспользоваться этим правом до декабря этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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