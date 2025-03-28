The Korea Times: Samsung и LG хотят вернуться на рынок России

Заметные действия к выходу на российский рынок показывает LG, которая, по словам представителей отрасли, в последнее время частично возобновила работу на своем заводе по производству электронных приборов в Москве. Генеральный директор LG Чо Джу-Ван говорил, что компания по-прежнему осторожна, поскольку конфликт на Украине еще не закончился, но внимательно следит за ситуацией, поскольку может возобновить работу после снятия санкций.