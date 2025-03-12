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Южнокорейский автоконцерн KGM начал продажи машин в России

Ведомости

Южнокорейский автопроизводитель KGM (бывший SsangYong) начал продажи автомобилей в России под своим брендом, пишет «РИА Новости» со ссылкой на официального дистрибутора KGM в РФ АО «РЭКС Моторс».

На российском рынке будет представлен модельный ряд из моделей KGM Tivoli, Korando и Torres, а также внедорожника Rexton. Стоимость Tivoli будет начинаться от 3,6 млн руб., Korando – от 4 млн руб., Torres – от 4,8 млн руб., Rexton – от 6,8 млн руб.

Продажи машин стартовали уже 12 марта, следует из материала. Сообщается, что на момент старта продаж дилерская сеть насчитывает 23 партнера по стране.

О планах по возвращению марки SsangYong, которая теперь носит название KGM, на российский рынок стало известно осенью 2024 г. В ноябре прошлого года об этом сообщил генеральный директор «РЭКС Моторс» Виталий Осипов. Издание Autonews писало, что на автомобили будет действовать гарантия пять лет или 100 000 км пробега.

В феврале издание Hankyung писало, что южнокорейская Hyundai Motor рассматривает возвращение на рынок России после переговоров президентов России и США. Производитель продал свой бизнес в России в декабре 2023 г. с возможностью выкупа завода в Санкт-Петербурге в течение двух лет. Таким образом, Hyundai должна воспользоваться этим правом до декабря этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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