Южнокорейский автоконцерн KGM начал продажи машин в России
Южнокорейский автопроизводитель KGM (бывший SsangYong) начал продажи автомобилей в России под своим брендом, пишет «РИА Новости» со ссылкой на официального дистрибутора KGM в РФ АО «РЭКС Моторс».
На российском рынке будет представлен модельный ряд из моделей KGM Tivoli, Korando и Torres, а также внедорожника Rexton. Стоимость Tivoli будет начинаться от 3,6 млн руб., Korando – от 4 млн руб., Torres – от 4,8 млн руб., Rexton – от 6,8 млн руб.
Продажи машин стартовали уже 12 марта, следует из материала. Сообщается, что на момент старта продаж дилерская сеть насчитывает 23 партнера по стране.
О планах по возвращению марки SsangYong, которая теперь носит название KGM, на российский рынок стало известно осенью 2024 г. В ноябре прошлого года об этом сообщил генеральный директор «РЭКС Моторс» Виталий Осипов. Издание Autonews писало, что на автомобили будет действовать гарантия пять лет или 100 000 км пробега.
В феврале издание Hankyung писало, что южнокорейская Hyundai Motor рассматривает возвращение на рынок России после переговоров президентов России и США. Производитель продал свой бизнес в России в декабре 2023 г. с возможностью выкупа завода в Санкт-Петербурге в течение двух лет. Таким образом, Hyundai должна воспользоваться этим правом до декабря этого года.