Южнокорейский автоконцерн KGM начал продажи машин в России

В феврале издание Hankyung писало, что южнокорейская Hyundai Motor рассматривает возвращение на рынок России после переговоров президентов России и США. Производитель продал свой бизнес в России в декабре 2023 г. с возможностью выкупа завода в Санкт-Петербурге в течение двух лет. Таким образом, Hyundai должна воспользоваться этим правом до декабря этого года.